von Christina Klein Online-Dating ist oberflächlich und man hat nur mit einer herausragenden Optik eine Chance? Stimmt nicht, wenn man einer aktuellen Umfrage Glauben schenkt. Eine Verhaltensweise punktet hier besonders.

Seit über einem Jahrzehnt hat Online-Dating die Welt des Kennenlernens neu definiert. Ein harter und immer wiederkehrender Kritikpunkt an Dating-Apps ist die Oberflächlichkeit, nach der potenzielle Partner ausgewählt werden. Die Optik stand hierbei lange im Vordergrund, weil das Prinzip der meisten Dating-Apps ist, jemanden zu matchen, in dem man sich vorwiegend die Bilder des Fremden anschaut.

Doch über die letzten zehn Jahre hat sich offenbar auch etwas am Verhalten der Nutzer geändert. Die Online-Dating-App Bumble startete im Mai 2023 eine Umfrage unter gut 1000 Menschen. Die Fragestellung: Welche Eigenschaften einen potenziellen Partner beim Dating attraktiver machen. Das Ergebnis war erstaunlich, denn bei der Umfrage kam auch heraus, dass sich die Kriterien vor allem in den letzten fünf Jahren verändert haben. Zwei Drittel aller Befragten gaben an, dass sie in den letzten Jahren für sich neu definiert haben, worauf es für sie beim Dating ankommt. Ganz vorne mit dabei war nicht etwas das Aussehen der neuen Bekanntschaft, sondern die Freundlichkeit. 85 Prozent entschieden, dass dieser Punkt der wichtigste sei.

Beim Online-Dating werden die inneren Werte immer wichtiger

Offenbar kommt es den Nutzern von Dating-Apps vermehrt auf die inneren Werte an. Die Verlagerung der Werte soll vor allem durch vergangene Erfahrungen in Beziehungen zustande gekommen sein. Beim Punkt Freundlichkeit geht es aber nicht vorrangig nur um einen netten Ton und nette Worte, sondern viel mehr um folgende charakterliche Eigenschaften: Ehrlichkeit, Empathie, emotionale Offenheit, Komplimente, Bestätigung und Kompromissbereitschaft.

Sehr gefragt sind beim Online-Dating vor allem ernstgemeinte Komplimente. Zwei Drittel der Befragten sagte, dass sie Komplimente als eines der nettesten Gesten empfinden, die ein Mensch machen kann. Grund genug, dass Bumble ein neues Feature einführte. Schon vor einem Match ist es nun möglich dem oder der Unbekannten ein Kompliment zu machen – wer weiß, vielleicht erhöhen die schönen Worte ja sogar die Chance auf das Match mit dem Traumpartner.

Quelle: Bumble