von Christina Klein "Zu Vino sag ich nie no": Der Satz ist nur ein Beispiel dafür, was beim Dating eine "Beige Flag" ist. Flags nennt man beim Kennenlernen heutzutage Warnhinweise und Beige ist offensichtlich die farbloseste Farbe neben Grün und Rot.

Wer aktiv am Online-Dating teilnimmt, dem sind wahrscheinlich die Begriffe "Red Flags" und "Green Flags" bekannt. Die "Red Flags" sind Warnhinweise, die man schon beim ersten Kennenlernen berücksichtigen sollte, die meist zu nichts Gutem führen. Die "Green Flags" hingegen sind positive Anzeichen, dass das Gegenüber ein guter Partner sein könnte. Doch dann gibt es noch die "Beige Flags", die sind, wie die Farbe schon vermuten lässt, mainstream ohne Ende und vor allem langweilig. Doch dahinter könnte auch eine versteckte "Red Flag" stecken, also Augen auf bei den lahmen Typen und Ladies.

Tinder, Bumble und Co. ist voll von fürchterlichen Sprüchen wie "Carpe diem", "Zu Vino sag ich nie no", "Lass einfach sagen, dass wir uns im Supermarkt getroffen haben", "Pizza mit Ananas oder ohne, das ist hier die Frage", "Ich kam, sah und eroberte dich", "Ich will doch nur spielen" und vielen mehr. Und auch visuell gibt es lahmen Durchschnitt: Bild mit Hund, Bild mit Kind, Bild auf Bali, Bild im Fitnessstudio, Bild mit Vino. Diese geschriebenen oder visualisierten Langweiligkeitsbekundungen sind beim Dating eindeutige "Beige Flags", denn sie sagen nichts über den Menschen als solches aus, weil er in der absoluten Masse derer, die genau das gleiche Profil bieten, verschwindet.

Dating kann mit "Beige Flags" sehr langweilig sein

Oftmals lässt sich das dann auch beim ersten Gespräch feststellen, denn die erste Kontaktaufnahme ist meist genauso dröge: "Wie war dein Tag?" - "Gut, deiner?"- "Ach, ich war shoppen, beim Sport etc. und du?" (was man halt so gemacht hat) - die "Beige Flag" dann meist: "Ach nichts Besonderes." WOW – danke fürs Gespräch. Dies ist nun ein überspitzes Beispiel, doch beige bedeutet oft, dass die Menschen so gut wie nichts von sich preisgeben und wenn, dann nur sehr oberflächliche Dinge wie: "Ich mag Hunde".

Doch nicht nur, dass diese farblosen, beigen Menschen meist besonders langweilig und unkreativ sind, es könnte sich auch noch eine große "Red Flag" darunter verbergen. Denn viele Menschen, die nur lose Wegwerfkontakte haben wollen, versuchen dem Gegenüber kaum Informationen über sich zukommen zu lassen. Entweder haben sie nur das eine im Kopf oder sie haben was zu verstecken und das harmloseste ist dann noch, dass sie nur langweilig sind. In jedem Fall sollte man bei beigen Dating-Profilen die Augen und Ohren offen halten und lieber zweimal hingucken oder schreiben, um nicht eine "Red Flag" zu übersehen.

Quelle:TikTok