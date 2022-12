von Christina Klein Gemischte Zeichen, also Mixed Signals, beim Dating sind sehr kräftezehrend und anstrengend für das Gegenüber. Der Ausführende tut dies meist aus egomanen Gründen.

"Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich..." Dieses Spiel nur ohne Gänseblümchen spielt man tagein tagaus, wenn man beim Dating an jemanden geraten ist, der Mixed Signals von sich gibt.

Man lernt sich gerade erst kennen, die Stimmung ist aber schon sehr intim und anhänglich, doch im nächsten Moment muss man wieder ewig auch eine Message warten. Oder die neueste Eroberung sagt deutlich "Ich suche nur etwas Lockeres", verhält sich dann aber, als hätte man eine Beziehung. Für das Phänomen Mixed Signals beim Dating gibt es unzählige Beispiele und dieses Verhaltensmuster wird in der Welt des digitalen Datings eher mehr anstatt weniger, denn kaum einer möchte sich noch so richtig festlegen. Es könnte ja sein, dass man nur einen Dating-App-Swipe von einem noch schöneren, intelligenteren oder wohlhabenderen Partner entfernt ist.

Hinter dem Muster der Mixed Signals können neben rein egomanen Verhaltensweisen, wie sich alle Optionen offenzuhalten, aber auch schwerwiegendere Ursachen wie beispielsweise eine Bindungsangst liegen. Nicht immer kann dazwischen klar differenziert werden, jedoch neigen gerade Frauen dazu meist zu glauben, dass er nur ein Problem hat sich fest zu binden, weil zum Beispiel seine Eltern sich mal scheiden ließen. Dann reden sie sich ein, mit genug Geduld den Verlauf ändern zu können. In den meisten Fällen ist jedoch der einfachste Weg die Antwort: Er oder sie will sich nicht fest binden, zumindest nicht mit dem Gegenüber, dem er Mixed Signals sendet.

Dating mit Mixed Signals: "Aber warum hat er/sie sich denn so verhalten?"

Mixed Signals zu senden ist in aller Regel ein egomanes Verhalten, um sich selbst alle Türen offenzuhalten, aber dennoch die Benefits einer Beziehung in Anspruch zu nehmen, wie das Kuscheln zum Beispiel. Zumeist wird dem Gegenüber auf diese Art eine Menge Energie entzogen. Die Gedanken, was das nun für eine zwischenmenschliche Verbindung ist oder sein kann, hören nicht ab und werden durch positive Signale immer wieder gefüttert und durch negative Signale angezweifelt.

In den häufigsten Fällen ist es kein Trauma, was dahintersteckt, denn beim Dating gilt noch immer der altbekannte Spruch: "Wer will, der kann". Immer wieder stellt man fest, dass auch der bindungsunfähigste Typ, der einem aber Mixed Signals sendete, kuschelte, mit einem Essen ging oder gar einen Wochenendtrip vorschlug, aber dennoch nichts Festes wollte, gefühlt übermorgen vergeben und verheiratet sein kann. Pauschal kann man sagen, dass Mixed Signals in aller Regel ein ziemlich klares "Nein!" zu einer festen Partnerschaft mit einem selbst heißt. Egal wie man sich nun schönredet, dass er oder sie aber letzte Nacht oder in der letzten Nachricht noch so anhänglich war.