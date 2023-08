von Christina Klein Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Gerade beim Dating ist es wichtig, dass das erste Treffen sitzt, sonst kommt es gar nicht erst zu einem zweiten. Forscher ergründeten jetzt, wie der erste Eindruck so gut wie möglich wird.

Ein Forscherteam aus den USA hat analysiert, welche Eigenschaften bei einem ersten Date als besonders wichtig empfunden werden. Die Ergebnisse, die im Journal "Sexuality & Culture" veröffentlicht wurden, zeigen: Die Werte unterscheiden sich bei Mann und Frau. Männer punkten beim ersten Date mit guten Manieren, Humor und Großzügigkeit beim Bezahlen. Wohingegen Frauen mit ein wenig höflicher Zurückhaltung, interessanten Fragen und ebenfalls einer humorvollen Art bestechen können.

Diese Ergebnisse erzielte das Forscherteam, indem sie 100 Menschen an einer Universität und bei Facebook befragten, welche Eigenschaften des Gegenübers das erste Date perfekt machen können. Bei einer zweiten Studie sollten 131 Menschen die Antworten aus der ersten Studie auf einer Skala von eins bis sieben einordnen. Zudem sollten die genannten Begriffe den Kategorien "Etikette", "Anteilnahme" und "Verhalten" zugeordnet werden.

Frauen und Männer legen auf unterschiedliche Verhaltensweisen Wert beim Dating

Das Ergebnis der beiden Studien besagte, dass Männern bei Frauen vor allem Eigenschaften wichtig sind, die unter die Kategorie "Anteilnahme" fallen. Wobei Frauen eher einen Gentleman suchen und "Etikette" die wichtigste Eigenschaft eines Mannes beim ersten Date ist.

Gemeinsam schauten sich die vier Forscher James B. Moran, Courtney L. Crosby, Taylor Himes und T. Joel Wade dann zur Bestätigung ihrer Ergebnisse die Netflix-Datingshow "Dating Around" an. In dieser Show muss eine Person pro Folge fünf verschiedene erste Dates absolvieren und entscheidet am Ende, welche der fünf neuen Bekanntschaften ein zweites Date bekommt. Doch das Analysieren der TV-Show spiegelte nicht exakt die ursprünglichen Forschungsergebnisse wider. Die Forscher vermuteten, dass es daran liegt, dass eine TV-Show nicht das richtige Leben ist, Teilnehmer sich anders verhalten und die Aufzeichnungen zudem im Nachgang bearbeitet und geschnitten wurden.

Der Forscher James Moran räumt jedoch ein, dass die Ergebnisse ihrer Studie rein hypothetisch sind, weil sie durch Umfragen entstanden sind und nicht durch reale Date-Beobachtungen.

Quellen: Studie, Business Insider, PsyPost

+++ Lesen Sie auch +++

So beeinflussen Beziehungsprobleme unsere mentale Gesundheit

Aminata Belli: "Jede dritte Frau leidet unter Gewalt in der Beziehung"

Die Politik muss aufwachen: Wir reden über dunkle Parks, doch das eigene Zuhause ist für Frauen am gefährlichsten