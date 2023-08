von Christina Klein Dieser Dating-Trend ist der Albtraum von Menschen, die sich absichtlich alle Optionen offenlassen beim Kennenlernen. Gemeint ist das Hardballing, das Zeitverschwendung vorbeugen soll.

Wer aktiv versucht einen Partner zu finden, muss sich mit den verschiedensten Verschleierungstaktiken auseinandersetzen. Der eine ist vergeben und verheimlicht es, der nächste gibt nicht zu, dass er nur etwas Lockeres will und benimmt sich wie Beziehungsmaterial, ein anderer möchte keine Familie gründen, irgendwann auswandern oder glaubt schlicht und einfach nicht mehr an dir Liebe. Doch um herauszufinden, wie die neue Bekanntschaft tickt, vergehen einige Treffen, manchmal sogar Wochen oder Monate. Der Dating-Trend Hardballing, der vorzugsweise in der Generation Z ausgeführt wird, kürzt diesen Prozess ab.

Hardballing ist der Schritt zu radikaler Ehrlichkeit. Ein leises Antasten an den anderen, eine kleine devote Frage am Rande? Pustekuchen. Beim Hardballing fällt man mit der Tür und seinem ganzen Leben ins Haus. Oberflächlichkeiten und Banalitäten finden bei Hardballern keinen Platz – denn Zeit ist Geld und der Datingmarkt sehr groß. Warum also allzu viel Zeit an jemanden verschwenden, der gar nicht die gleichen Vorstellungen vom Leben und ähnliche Zukunftspläne mit einem teilt?

Was zeichnet den Datingtrend Hardballing aus?

Der Begriff für den Datingtrend entstand aus dem Englischen "to play hardball", was so viel heißt wie "hartnäckig" zu sein. Der Kern des Datingtrends ist es, schon während der schriftlichen Kommunikation auf Dating-Apps relativ zügig abzufragen, ob es zu einem passen könnte, was dem anderen wichtig ist und wie er oder sie sich die Zukunft vorstellt. Beim Hardballing geht es aber nicht ausschließlich um eine feste Bindung wie eine Beziehung, auch wenn man eine Affäre oder einen One-Night-Stand sucht, gilt es dies zügig abzufragen.

Die Psychologin und Dating-Coach Logan Ury beschreibt den Datingtrend: "Hardballing ist ein neuer Dating-Begriff, der bedeutet, dass jemand seine Erwartungen an eine Beziehung klar zum Ausdruck bringt, ob er eine ernsthafte langfristige Partnerschaft möchte oder nicht." Oftmals spart man sich mit der Klarheit des Hardballings die Zeit, die man sich für ein persönliches Treffen genommen hätte, ohne zu wissen, ob die Verbindung Potenzial haben könnte. Natürlich besteht die Gefahr, den ein oder anderen mit dieser Deutlichkeit abzuschrecken, es ermöglicht einem aber gleichzeitig auch die Chance, schnell die Spreu vom Weizen zu trennen.

