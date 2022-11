von Ingrid Eißele Was erlebt eine Frau mit 68 beim Dating im Internet? Ein Gespräch mit Margret Thißen aus Oberhausen über ihre Erfahrungen auf der Online-Plattform "Feierabend".

Frau Thißen, Sie hatten sich vor zwei Jahren bei Dating-Portalen angemeldet, mit 66 Jahren. Was bewog Sie dazu?

Mein Mann und ich waren fast 38 Jahre lang glücklich verheiratet. Ich bin 2014 in Pension gegangen, mit 60, er war damals 73, wir nahmen uns eine kleinere Wohnung, wollten es uns schön machen im Ruhestand, unternahmen wunderbare Fahrrad- und Wandertouren, planten beispielsweise den Jakobsweg zu wandern oder eine Kreuzfahrt zu unternehmen. Doch 2018 erkrankte mein Mann an Krebs. Er starb drei Monate später. Die ersten zwei Jahre nach seinem Tod war ich ziemlich unten. Eines Tages sagte mein Sohn: "Papa wird nicht wieder lebendig, wenn du immer daheim bleibst."