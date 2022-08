von Christina Klein Früher war das Online-Dating verschrien als Sex-Börse, mittlerweile ist es eher ein Querschnitt der Gesellschaft. Doch leider ist es wie auch in einer Bar ebenso möglich, dass man an jemanden gerät, der nur eins im Sinn hat. Wie der Fleischbällchen-Mann.

Es war das zweite Date mit Max. Schon das erste lief irgendwie merkwürdig ab, doch wenn man länger in der Welt des Online-Datings unterwegs ist, stumpft man ab. Man erfreut sich an den kleinen Dingen – nicht pauschal an allen kleinen Dingen, aber zumindest an folgenden: Er kann sprechen, sabbert nicht, er versteht meinen Humor (zumindest meistens), er kann mit Messer und Gabel essen und er war beim ersten Date weder ein Vergewaltiger, noch ein Serienkiller. Fast schon ein Jackpot möchte man meinen.

Schon beim ersten Date konnte man an Max feststellen, er war nicht die hellste Kerze auf der Torte. Zwar wirkte er lieb und nett und sah auch wirklich gut aus, muskulös, trainiert, doch hinter der hübschen Fassade seines Gesichts, saß eher der bekannte Affe von Homer Simpson, mit dem Becken in der Hand. Na ja, irgendeinen Tod muss man ja beim Dating immer sterben, dachte ich. Er erzählte mir von seinen Überlegungen, an einem extrem trashigen TV-Format teilnehmen zu wollen als seine nächste berufliche Zielsetzung. Doch sollte dieser Plan scheitern, hatte er schon einen weiteren Geistesblitz gehabt, wobei der Affe mit dem Becken eher in Brand gestanden haben musste.

Sein doppelter Boden sollte ein Lieferservice für Köttbullar sein. Er habe neulich in einem großen Möbelhaus tiefgekühlte Fleischbällchen gekauft und sie als deliziös empfunden. Daher war nun seine Idee, die Zutatenliste zu kopieren und die Bällchen unters Volk zu bringen. Eine sechsstellige Summe möchte er dafür investieren. Wo die herkommen sollte, wusste er noch nicht, doch er stand kurz vorm Durchbruch. Nachfragen meinerseits, wie er sich das vorstellt, weil es dafür ja auch das Restaurant im Möbelhaus gibt und für außerhalb eben genau diese Tiefkühlware, schenkte ich mir. Er trug seinen Plan derart euphorisch vor und ihn heiraten, die nächste Fleischbällchenkönigin werden, wollte ich definitiv nicht.

Weil er sich auch nach dem Treffen um einen weiteren Kontakt sehr bemühte und aufgrund mangelnder Alternativen auf meiner Seite kam es zu einem zweiten Treffen. Im Gegensatz zum ersten Date, welches im Park stattfand, musste das zweite Treffen bei einem von uns Zuhause stattfinden. Dank der Pandemie, weswegen alle Restaurants und Bars geschlossen waren, und dem deutschen regnerischen Herbst und Winter gab es auch hier keine Alternativen. Darüber hatte sich im Bundestag niemand Gedanken gemacht, dass Frauen sich so Triebtäter und ähnliches Gesocks im Zweifel direkt nach Hause einluden.

Zuerst saßen wir auf der Couch, quatschten und schauten nebenbei im Fernsehen eine dieser Dating-Shows an. Als wir uns eine Pizza bestellten, fing seine schwedische Köttbullar-Manie von vorne an. Nicht schon wieder, ich kann dazu nicht nochmal grenzdebil vor mich hin grinsen und nicken. Mein freundlicher Gesichtsausdruck verleitete Max dazu, auf der Couch gleich mal näherzurutschen. Widerwillig ließ ich das über mich ergehen, eigentlich stimmten die IQ-Vibes nämlich wirklich von vorne bis hinten nicht. Kurze Zeit später, hatte er eine weitere Fleischbällchen-Idee, nämlich an meine ranzukommen. Mehrmals wies ich ihn zurück, drückte auf der Couch liegend gegen seinen Brustkorb und sagte: "Hey, chill mal, heute läuft hier ganz sicher nichts". Ich weiß nicht, ob es an dem bereits angeschmorten Affen in seinem Kopf lag oder was ihn sonst ritt, aber auf einmal stand er von der Couch auf. Er grinste selbstüberzeugt und fing an, an seinem Gürtel rumzufummeln. Ich schaute ihn nun nicht mehr so freundlich an und fragte, was er da tun würde? Bekam aber keine Antwort.

Dating Zuhause: Es wurde ihm in seiner Hose zu "eng"

Mit einem Knall fiel die Gürtelschnalle auf das Parkett und mit ihr die ganze Hose: "Sorry, es ist so eng geworden, ich brauchte etwas Platz. Das stört dich doch nicht, oder?", sagte er schmunzelnd. Ähm, doch, und zwar ganz gewaltig. Mir verschlug es einen kurzen Moment die Sprache und ich kann versichern, das ist nicht oft im Leben der Fall. Auch in meinem Kopf schlug ein Affe nun das Becken, aber dieser Affe vor mir würde sich meinem Becken mit Sicherheit niemals nähern. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich die Tatsache, dass er einfach nach mehrmaligen Abweisungen die Hose ausgezogen hatte schlimmer fand oder die Formulierung es sei" zu eng geworden". Denn da war nichts, was eine Enge hätte auslösen können, außer vielleicht in einer Radlerhose.

Als ich meinen innerlichen Affen nach wenigen Sekunden wieder in die Abstellkammer meines Hirns gesperrt hatte, in der im übrigen auch mein Ex-Freund wohnt, stand ich auf. "Zieh sofort deine Hose wieder an. Verpack deine Fleischbällchen umgehend und dann raus hier!", sagte ich mit Nachdruck und stellte mich wenige Meter weiter mit verschränkten Armen neben die Tür. Kleinlaut und schneller als der Wind war er weg. Gott sei Dank dachte ich noch, das hätte auch ganz anders enden können.

Fun Fact: Er schrieb mir danach wieder und wieder. Er habe meine bestimmende Art gemocht und würde gerne eine Beziehung mit mir haben. Ich glaube, selbst der Affe in seinem Kopf war mittlerweile tot umgefallen. Es hörte erst auf, als ich ihn blockierte. Komisch, seitdem konnte ich nie wieder Köttbullar essen.

Die Geschichten dieser Dating-Kolumne sind alle im realen Leben passiert. Ich habe sicherlich nicht alle selbst erlebt, auch Beiträge von Kollegen, Freunden und Bekannten verbergen sich unter ihnen, doch erzählenswert sind sie alle.

