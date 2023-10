von Christina Klein Im ersten Moment lächelt man über ein Kompliment, doch dann kommt ein Nachsatz, der das vorher Gesagte ni­vel­lie­rt. Diese Art der Kommunikation beim Dating nennt man Negging und sie kann erheblichen Schaden anrichten.

"Die Hose steht dir gut", man freut sich über das Kompliment, doch dann kommt "wenn du noch ein wenig mehr trainieren würdest, stünde sie dir aber noch besser". Ähm, war das nun ein Kompliment, wie eingangs vermutet, oder eine Herabsetzung meiner Person mit der Botschaft, dass ich mehr Sport treiben sollte?

Dieses Phänomen nennt man Negging. Ein englischer Begriff, der auf Deutsch "vernachlässigen" bedeutet, und irgendwie stimmt die Übersetzung auch, weil der "Negger" systematisch das Selbstbewusstsein des Gegenübers zerstört. Meist hat ein Mensch, der durch subtile Andeutungen und Sprüche jemanden kleinredet, selbst kein gutes Selbstbewusstsein. Er wertet sich damit auf, dass der andere sich wertlos fühlt. Das Ziel hinter der Mischung aus Kompliment und Kritik ist es, dass das Opfer weiter und stärker um die Gunst des Neggers buhlt.

Der Wunsch und das Bemühen um Anerkennung vom Opfer lösen beim Negger Bestätigung aus, das seinem Selbstbewusstsein schmeichelt. Oftmals dreht sich die manipulative Taktik um Themen wie Gewicht, Kleidung, Frisur oder andere körperlichen Merkmale. Aspekte, die bei jedem Menschen am Selbstbewusstsein kratzen können.

Schon beim Dating gilt es, achtsam bei der Wortwahl des anderen zu sein

Schon beim Dating sollte man darauf aufmerksam beobachten, ob man es mit einem Menschen zu tun hat, der Negging betreibt. Macht er sich über die Hobbys des anderen lustig? Verteilt er Komplimente oder kritisiert einen – beides kann zutreffen – und zieht sie dann mit einem Ausspruch wie "Spaß" wieder zurück? Auch der Vergleich mit einem Ex-Freund oder einer Ex-Freundin kann Negging sein: "Du bist echt smart, aber meine Ex-Freundin war noch smarter", beispielsweise.

Die Folgen dieses Verhaltens können auf Dauer, wenn man die Warnsignale beim Dating übersieht, negative Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein haben. Die manipulierte Person könnte ein falsches Bild von Liebe und Beziehung bekommen, eine Art "Zuckerbrot und Peitsche"-Prinzip könnte der neue Normalzustand werden. Das Reduzieren des Selbstbewusstseins führt außerdem dazu, dass man eine konstante Unsicherheit verspürt, die einen um die Gunst des Neggers betteln lässt, was ein erhöhtes Stresslevel auslöst: Man weiß schließlich nie, wann man wieder beleidigt wird.

Die Krux an diesem Verhalten ist: Man wird in dem Moment, in dem das Kompliment mit der Kritik gepaart wird, meist nicht richtig sauer – was der Situation einer Beleidigung angemessen wäre – weil einen das Kompliment irritiert und die Gesamtaussage dadurch nicht durchgehend bösartig wirkt. Es ist also schon beim Dating wichtig, darauf zu achten, wie das Gegenüber Kritik verpackt, denn hinter dem Negging steckt eine ungesunde und hoch manipulative Masche, die sich in einer festen Beziehung noch verstärken kann.

Quellen: Sixx, "Focus", "NY Post"