"Der Alex mag dich" – Die 10 größten Abturner beim Dating und in der Beziehung

Babysprache und Co.

von Christina Klein Eigentlich ist das aktuelle Match bei der Dating-App total heiß und interessant, bis er oder sie anfängt in Babysprache zu sprechen und mit dem Trinkgeld im Restaurant rumgeizt.

Bei manchen Verhaltensweisen ist es beim Dating und in der Beziehung komplett egal, ob das Gegenüber super attraktiv und super schlau ist. Fast jeder, der ein Teil der Online-Dating-Welt ist, hat solche Verhaltensweisen schon erlebt und binnen einer Sekunde das Interesse verloren.

In der dritten Person sprechen

"Der Alex hat da große Lust zu" – eine Antwort, die niemand haben möchte, auf beispielsweise die Frage, ob man sich mal treffen wolle. Wenn jemand von sich in der dritten Person redet, ist das einer der klassischsten Abturner für den Großteil der Menschen.

Babysprache

"Ich gehe jetzt Bubu machen" – Bitte was? Wenn ein erwachsener Mensch in Babysprache spricht, kommt das sehr selten gut an, egal ob bei Männern oder Frauen.

Geiz bei Trinkgeld

Innerhalb der ersten Dates trifft man sich in einem angesagten Restaurant, man wird eingeladen und auf einmal merkt man, dass das Gegenüber bei einer Rechnung von 38,97 Euro mit einem süffisanten Lächeln "40 Euro" sagt. Geiz ist geil, aber nur bei großen Technikmärkten, nicht beim Trinkgeld.

Übergriffigkeit

Man kennt sich kaum und jemand fängt an einen zu betouchen und unternimmt unvermittelte, der Situation nicht angebrachte, Annäherungsversuche. Wenn jemand zu schnell zu viel will, ist das meistens ein No-Go beim Dating.

Bevormundung

"Du musst auf jeden Fall dies und das tun" – Bevormundung des anderen ist, egal, ob beim Dating oder in einer Beziehung, super unsexy und führt zu einer Verbindung, die nicht auf Augenhöhe ist.

Grundregel: Beim Dating bleibt das Handy in der Tasche

Tindern beim Date

Man sitzt bei den ersten Dates zusammen und merkt, wie auf dem Handydisplay des anderen eine Dating-Anfrage nach der anderen aufploppt oder dass der oder die andere sogar auf Dating-App-Nachrichten beim Treffen reagiert. Geht gar nicht.

Über andere lästern

Natürlich kann man sich auch mal über andere Menschen aufregen, das ist ganz normal. Doch wenn man feststellen sollte, dass das Gegenüber nur rumstänkert, zieht das auch runter und irgendwann fragt man sich, ob über einen selbst auch so gesprochen wird.

Unzuverlässigkeit

Es ist 17:10 Uhr und man wollte sich eigentlich am Abend zum Dinner treffen, doch bisher ist weder die Uhrzeit noch die Location konkret. Unzuverlässigkeit und auch kurzfristige Absagen sind unnötig, verkomplizierend und nervig.

Rotzen, Rülpsen und Hygiene

Beim ersten gemeinsamem Spazierengehen zieht die neue Bekanntschaft permanent die Nase hoch, im Restaurant rülpst jemand oder generell ist die Körperhygiene nicht die allerbeste, die Fingernägel nicht sauber oder die Klamotten. Eine eindeutige Red Flag beim Dating, die einen weit wegstößt.

Perverses Verhalten

Anspielungen, Fragen nach einem Foto, nur weil der andere sagt: "Ich springe schnell unter die Dusche" und eindeutige Wünsche sind beim Kennenlernen in der Regel ein Abturner, außer beide verfolgen nur das eine Ziel.