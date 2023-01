von Christina Klein Es gibt wohl kaum eine Frau, die noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht hat. Der häufigste Beweggrund ist das sensible Ego des Mannes, aber es gibt auch noch weitere Gründe.

In vielen Frauen befindet sich eine unentdeckte, begnadete Schauspielerin, die gleichzeitig Sound, Mimik und ihren Körper zu einem fiktiven Orgasmus formen kann, der vom Mann oftmals als real wahrgenommen wird. Laut einer Studie, die im Magazin "Archives of Sexual Behaviour" veröffentlicht wurde, täuschten drei von vier Frauen schon einmal einen Orgasmus vor. Und wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch höher, um nicht zu sagen, so gut wie jede tat es bereits mindestens einmal im Leben.

Oftmals ist unter den Angaben der Gründe bei Frauen für den Fake-Höhepunkt vor allem eins zu lesen: Sie möchten meist dem Partner einen Gefallen tun, sein Ego nicht verletzten, wenn sie beim Geschlechtsverkehr mit ihm keinen Orgasmus hatten. Doch nicht immer ist es der Schutz des männlichen Selbstbewusstseins, der aus ihr eine oscarreife Schauspielerin macht, manchmal liegen die Gründe auch in der weiblichen Psyche versteckt.

Manche Frauen täuschen den Orgasmus aus Langeweile vor

Die Leiterin der Studie an 463 heterosexuellen Frauen mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren, Dr. Emily Harris von der Queens University in Kanada, bestätigt auch, dass manche Frauen, die selbst sexuell schüchtern und unsicher sind, lieber zum Flunkern im Bett greifen. Manche von ihnen wissen gar nicht genau, was ihnen gefällt oder fühlen sich in der Situation so unsicher, dass sie durch einen falschen Orgasmus das Ganze schneller in die Ziellinie bringen wollen. Dies kann natürlich auch der Fall sein, wenn es sie langweilt oder sie einfach keine Lust mehr hat.

Manche Frauen haben aber auch Probleme generell sich fallen zu lassen oder körperlich zum Orgasmus zu kommen. Da sie jedoch nicht als abnormal, dysfunktional oder irgendwie merkwürdig wahrgenommen werden möchten, greifen sie zu der Methode, den Orgasmus vorzuspielen.

Eins ist jedoch klar, wenn eine Frau ihren ganzen Körper einsetzt und weiß, wie sie sich zu bewegen hat, ist es Männern nicht möglich einen vorgetäuschten Orgasmus zu erkennen, auch wenn der ein oder andere dies gerne mal behauptet.

