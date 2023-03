von Christina Klein Das Fremdgehen etabliert sich immer mehr im Alltag, die Möglichkeiten haben sich im vergangenen Jahrzehnt erweitert. Forscher versuchen den Ursachen für Untreue auf den Grund zu gehen und definierten vier Risikofaktoren.

Hat er sich gerade nach der hübschen Frau umgedreht oder schielt sie auf den muskulösen Mann am Nachbartisch? Oftmals werden äußere Attribute als Risikofaktor für die Beziehung, kurzum als Triggerpunkt zum Fremdgehen identifiziert. Doch der eigentliche Schlüssel liegt viel tiefer in uns selbst begraben. Forscher konnten in zwei unterschiedlichen Studien die vier größten Risiken zur Untreue definieren.

Eine niederländische Studie fand heraus, dass der Untreue-Grund Nummer eins Beziehungsprobleme sind und das Fremdgehen in vielen Fällen erst danach passiert. Ist jemand in seiner Beziehung nicht glücklich, so ist die Wahrscheinlichkeit für einen Seitensprung größer, als wenn es sich ausschließlich um einen externen Reiz des Momentes handelt. Doch was genau liegt der Beziehungsunzufriedenheit zugrunde?

Die Gründe analysierten zwei weitere Studien, die das Fachmagazin "Psychology Today" abbildet. In den Studien wurden rund 1300 Menschen befragt, die in einer Partnerschaft leben und im durchschnittlichen Alter von 33 Jahren sind. Der Schwerpunkt der Umfragen lag auf dem Thema Untreue und den Gründen für einen Seitensprung, daraus filterten die Forscher vier Kern-Risikofaktoren:

Allgemeine Unzufriedenheit

Meist liegt hinter diesem Punkt ein Konflikt in der Beziehung, doch es muss nicht so sein. Auch eine Unzufriedenheit mit der eigenen Person kann zu einem Seitensprung führen. Den Angaben verschiedener Studien nach ist dies jedoch der Hauptgrund, warum Menschen in Partnerschaften fremdgehen.

Anschuldigungen und unterschiedliche Bedürfnisse

Gerade wenn eine Beziehung in einem festgefahrenen Muster aus Anschuldigungen steckt, leidet das Selbstwertgefühl. Formulierungen wie "Immer machst du xy", "Nie machst du..." können dazu führen, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt und einen neuen Sexualpartner sucht, der einen bedingungsloser begehrt und weniger kritisiert.

Es gibt keine Geheimformel, die das Fremdgehen komplett verhindern kann

Verlust der Aufmerksamkeit und Fürsorge

Wenn Paare weniger Zeit miteinander verbringen, sich nicht mehr richtig für den anderen interessieren oder gar gelangweilt sind von der gemeinsamen Zeit, kann dies schnell dazu führen, dass man sich ein neues Abenteuer außerhalb der eigenen vier Wände sucht.

Sexuelle Vorlieben

Häufig trauen sich Menschen nicht auszusprechen, wenn sie sexuelle Vorlieben oder Wünsche haben. Die Konsequenz um einer Konfrontation in der Partnerschaft zu entgehen ist häufig, dass man sich eine Affäre sucht.

Generell gilt allerdings, dass ein Seitensprung nicht immer an eine Schieflage der Beziehung gekoppelt ist, manch einer sucht auch einfach nur den neuen Kick oder gibt sich seiner sexuellen Lust hin. Die vier genannten Risikofaktoren können jedoch die Wahrscheinlichkeit erhöhen.

