von Christina Klein Laut einer Studie ist das Dekolleté der Frau nicht nur ein besonderer Hingucker, sondern sagt auch etwas über die Treue-Wahrscheinlichkeit aus. Bei Männern sollte man übrigens auf die Schuhgröße achten.

Die zwischenmenschlichen Verbindungen von Liebe und sexueller Anziehungskraft faszinieren die Menschen, sodass immer neue Theorien und Studien über die schönste Nebensache der Welt kursieren. Ein britisches Datingportal namens "Illicit Encounters", das es sich zur Aufgabe gemacht hat, verheirateten Menschen unkompliziert Affären zu ermöglichen, ruft immer wieder neue kuriose Umfragen ins Leben. Wie zum Beispiel: Welche Körbchengröße haben Frauen, die am häufigsten fremdgehen?

Fremdgehen: Frauen mit B-Cup sind besonders schlimm

Durch die spitze Ausrichtung des Portals auf Seitensprünge sitzen die Macher an der Quelle für interessante Daten zum Thema Untreue. So fanden sie heraus, dass Frauen mit der Oberweite eines B-Cups am häufigsten fremdgehen und es nicht wie erwartet die Damen sind, die über eine enorm große Hingucker-Brust verfügen. Hierfür befragte das Portal 800 Kundinnen und das B-Körbchen stach mit 27 Prozent heraus. Kurz darauf folgte aber schon die Größe DD mit 19 Prozent.

Am treuesten sollen Frauen mit recht großen Brüsten wie FF- oder mit recht kleinen AA-Körbchen sein. Sie kamen gerade mal auf zwei und ein Prozent der Ehebrecherinnen in der Studie. Allerdings werden die Zahlen nicht ins Verhältnis zur restlichen Bevölkerung gesetzt. Ausgewertet wurden lediglich die Daten der hier registrierten Damen. Und sehr große und sehr kleine Brüste sind in der Gesamtbevölkerung eben deutlich seltener als die recht gängigen B- und D-Cups.

Die Verteilung der Untreue-Quote auf das B- und D-Körbchen lässt sich auch dadurch erklären, dass die durchschnittliche BH-Größe in Großbritannien sich in den letzten Jahren veränderte. Sie wuchs von einem B-Körbchen auf ein D-Körbchen an. Laut des britischen Newsportals "The Sun" haben Frauen in Großbritannien durchschnittlich größere Brustdrüsen als der Rest Europas.

Männer mit dieser Schuhgröße sind besonders untreu

Auch die Männer des Seitensprung-Portals wurden einer derart wahnwitzigen Studie unterzogen. Hierbei ging es im Gegensatz zu den Brüsten der Frauen, um die Schuhgröße der Männer. Unter 2000 Befragten kam heraus, dass Männer mit der Schuhgröße 45,5 (UK 11) mit 29 Prozent besonders häufig fremdgehen. Das Ergebnis der Studie lautete jedoch, dass auch die umliegenden Größen wie 44 (UK 10 - 25 Prozent) und 46,5 (UK 12 - 22 Prozent) einer außerehelichen Affäre nicht abgeneigt waren. Generell konnte man ablesen, dass Männer mit kleineren Füßen treuer sein sollen, als Männer, die auf großem Fuß leben.

