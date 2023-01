Frauen gehen in einer Beziehung genauso häufig fremd, aber aus anderen Gründen als Männer

10 kuriose Fakten über das Fremdgehen in einer Beziehung

Untreue 10 kuriose Fakten über das Fremdgehen in einer Beziehung

von Christina Klein Fremdgehen in einer Beziehung ist nicht immer logisch erklärbar. Das hat schon so manch einer schmerzlich lernen müssen, wenn die Frage aufkam: Warum hast du das gemacht? Es gibt so einige kuriose Fakten rund ums Thema Untreue.

Das Thema Fremdgehen gehört nicht zu den schönen Dingen des Lebens und doch gibt es so einige lustige und kuriose Details über den Seitensprung. Laut Statistiken gibt es Berufsgruppen, in denen vermehrt "Bäumchen wechsel dich" gespielt wird und aus Umfragen geht auch hervor, dass sich die Beweggründe für einen Seitensprung bei Männern und Frauen nach wie vor unterscheiden. Beim Häufigkeitsranking, welches Geschlecht sich außerhäusig des Öfteren mal vergnügt, haben die Frauen gerade in den letzten Jahren aufgeholt.

Viele Männer wollen nach dem Seitensprung zurück zur Ex

Wenn rauskommt, dass der Mann fremdging und die Frau sich von ihm trennt, kommt es häufig vor, dass er sie zurückwill, sobald sie weg ist. Dies kann an den oftmals unüberlegten Gründen der Untreue des Mannes liegen.

Frauen gehen aus anderen Gründen als Männer fremd

Männer gehen meist fremd, weil sie der Versuchung des Moments nicht widerstehen können, ein Abenteuer suchen. Die Beweggründe von Frauen für einen Seitensprung sind häufig tiefgründiger. Sie wollen sich rächen, vermissen Nähe, Bestätigung, Aufmerksamkeit in ihrer Beziehung.

Die perfekte Geliebte

Laut einer Statistik soll es einen optischen Prototypen für die perfekte Geliebte geben: blond, grünäugig, schlank und durchtrainiert.

Blonde Frauen gehen am häufigsten fremd

Die Homepage Cheaterville fand heraus, dass Blondinen mit 42 Prozent am häufigsten untreu sind. 23 Prozent der Fremdgängerinnen haben rote Haare und 20 Prozent sind brünett. Am treusten sind, laut der Auswertung, Frauen mit schwarzen Haaren, mit elf Prozent.

Männer bereuen das Fremdgehen meist mehr als Frauen

Männer haben größtenteils ein schlechteres Gewissen als Frauen beim Fremdgehen

In der Regel gehen Frauen aus tiefgründigeren Beweggründen fremd. Deshalb haben Frauen, wenn sie einmal untreu waren, auch seltener ein schlechtes Gewissen als Männer. Laut einer Studie haben 75 Prozent der Frauen, die fremdgegangen sind, keine Schuldgefühle.

Die Hälfte aller Penisbrüche sollen beim Fremdgehen passieren

Zwischen 2004 und 2011 wurde in den USA von Dr. Andrew Kramer, Urologe an der University of Maryland, eine Studie erhoben, aus der man ablesen konnte, dass rund die Hälfte aller Penisbrüche beim Seitensprung passieren.

60 Prozent der Seitensprünge starten am Arbeitsplatz

Der bekannte Spruch "Don't fuck the company" kommt nicht von ungefähr, denn über die Hälfte aller Affären und Seitensprünge kommen im Arbeitsumfeld zustande.

Frauen sollen häufiger erahnen, dass sie betrogen werden als Männer

Ob es an der weiblichen Intuition liegt oder es einem anderen Bauchgefühl zuzuschreiben ist – Frauen merken oftmals eher, wenn etwas innerhalb der Beziehung eine Schieflage bekommen hat.

Männer kennen die Frau, mit der sie fremdgehen, oft schon länger

Es ist statistisch bewiesen, dass Männer häufig mit Frauen fremdgehen, die sie meist schon länger kennen. Psychologen schreiben dies dem Gefühl von Vertrautheit zu. Öfters kennt die Gespielin auch die familiären Umstände und es ist dadurch kein Theater zu erwarten.

Am Anfang stand die Berufswahl – gilt auch beim Treuefaktor

Die drei anfälligsten Berufsgruppen für Untreue laut verschiedensten Statistiken sind: Gesundheitswesen, Luftfahrt und Finanzbranche.

+++ Lesen Sie auch +++

Geht mein Partner fremd? Diese Anzeichen könnten es verraten

Wut-Fremdgehen und Situations-Seitensprung: Darum betrügen Menschen ihre Partner

Einmal Fremdgänger, immer Fremdgänger? Studie deckt auf, ob es wirklich "einmalige Ausrutscher" gibt

Quellen: Woman, RP, Bunte, Welt, BZ, Yahoo, T-Online