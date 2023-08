"Fängt ja nicht so dolle an": Was tun, wenn sich beim Sex die innere Kritikerin meldet?

von Tina Molin Emotionen beim Sex sind wichtig – doch häufig versuchen wir, negative Emotionen wie Frust und Versagensängste dabei auszuklammern. Ein Fehler, sagt stern-Kolumnistin Tina Molin. Sie erklärt, wie diese Gefühle die Intimität zu ihrem Partner sogar noch verstärkt haben.

Heute will ich Dir von meinem gravierendsten Fehler im Bett erzählen: nämlich, nur gute Emotionen erleben zu wollen.

Beim Sex wollte ich Ekstase, Hingabe, Geilheit, Loslassen, Liebe, Wellen der Lust und Orgasmen erleben. Stattdessen begegnete ich: Wut, Frust, Scham, Ungeduld, Lustlosigkeit und meiner inneren Kritikerin.

Ich bin hier mal ganz ehrlich. Wenn es losgeht mit Knutschen und Fummeln, dann meldet sich sofort meine innere Kritikerin und sagt: "Ob das heute wohl klappt?", "Ich weiß ja nicht. Fängt ja nicht so dolle an". Früher war dann an der Stelle schon Schluss. Ich war so mit meiner inneren Kritikerin beschäftigt, dass ich mich nicht mal mehr auf das Vorspiel einlassen konnte.