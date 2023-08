Augen auf am Anfang einer Beziehung, das rettet so manch einen vor einem Disaster.

von Christina Klein Eine neue Beziehung einzugehen, ist eine aufregende und emotionale Zeit. Doch gerade am Anfang können Verliebte elementare Fehler begehen, die sich in der Zukunft negativ auf die Partnerschaft auswirken können.

Vor allem zu Beginn einer Beziehung trägt man oft die viel besprochene rosarote Brille und auch der Spruch "Liebe macht blind" ist in der emotionalen Anfangsphase häufig zutreffend. Deshalb ist es umso wichtiger, Warnsignale zu erkennen und Fehler zu vermeiden.

Das Online-Magazin "Psychology Today" veröffentlichte mit der Unterstützung der Psychologin Alice Boyes fünf fatale Fehler, die man tunlichst am Anfang einer Beziehung vermeiden sollte:

Gegensätze ziehen sich an

Das mag am Anfang einer Beziehung stimmen, der Partner tickt anders, es ist alles spannend und unvorhersehbar, auf Dauer können diese Unterschiede jedoch zum Problem werden. Vielleicht gibt einer von beiden gern den Ton an und macht Vorschläge, der andere ist eher passiv. Am Anfang kein Problem, aber mit der Zeit kann es nerven, um nur ein Beispiel zu nennen. Es gilt genau zu überlegen, wie wichtig die Punkte und Unterschiede in einer Partnerschaft sind oder werden könnten.

Die rosarote Brille und die Gesamtstimmung

Am Anfang einer Beziehung schweben die meisten auf Wolke sieben, doch bei dem einen oder anderen Paar kippt die Stimmung mit der Zeit ins Negative. Hier definiert die Psychologin zwei wichtige Punkte: Zum einen darf man sich am Anfang nicht von der rosaroten Brille der Verliebtheit täuschen lassen und somit wichtige Warnzeichen übersehen, zum anderen sollte man mit der Zeit darauf achten, wie die Gesamtstimmung der Beziehung ist. Kippt sie ins Negative und nerven einen dadurch Dinge wie das Zuspätkommen des anderen mehr als früher? Eine gute Grundstimmung ist die Basis dafür, auch in einer Beziehung objektiv bleiben zu können.

Die Grundsteine für die Struktur einer Beziehung werden meist am Anfang gelegt

Die Meinung der Freunde

Freunde können ein Regulativ im Leben darstellen. Auch bei einer neuen Liebschaft können die Freunde beim ersten Kennenlernen den neuen Partner objektiv ohne rosarote Brille beurteilen. Dieses Verfahren, sich den Rat und die Meinung von Freunden einzuholen, birgt jedoch auch Gefahren. Jeder Mensch hat unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht und somit andere Triggerpunkte, Dinge, die ihn stören. Vielleicht hinterlässt der neue Partner in den wenigen Stunden vor Nervosität auch nicht den besten Eindruck oder aber eine Freundin fühlt sich an eine schlechte Erfahrung aus ihrem Leben erinnert.

Wachstum verweigern

In einer Partnerschaft sollte man bestmöglich wachsen können. Sowohl zusammen als Paar, als auch als einzelner Mensch. Jeder Mensch verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, Interessen und Hobbys. Warum nicht in die Welt des anderen mal reinschnuppern? Man erweitert seinen eigenen Horizont und im besten Fall fällt sogar ein gemeinsames Hobby oder Interesse dabei ab. Wer also das persönliche Wachstum und neue Erfahrungen verweigert, schadet sich selbst und eventuell auch dem Potenzial der Beziehung.

Zur Marionette werden

Der fünfte Fehler dieser Liste birgt ebenso ein Risiko: dass man zum Klon oder der Marionette seines Partners wird. Manche Menschen neigen in einer Beziehung zur Selbstaufgabe. Man sollte stets darauf achten, sich auch in der Beziehung als Individuum zu verstehen, um nicht zum Abbild des Partners zu verkommen. Vernachlässigt man das, verliert man nicht nur Freunde in seinem Umfeld, sondern vor allem sich selbst. Ebenso sollte man ein waches Auge darauf haben, ob der Partner dazu neigt, einen zu isolieren, abzugrenzen oder herumzukommandieren. Auch das kann zur Marionette machen.

Quelle: Psychology Today

