von Maren Rosche Pornos schaut fast jeder und jede, aber fast niemand spricht offen darüber. Das möchte Pornowissenschaftlerin Madita Oeming ändern. Wir haben mit ihr über ihr neues Buch "Porno: Eine unverschämte Analyse" gesprochen und sie gefragt, warum wir uns eigentlich für unseren Pornokonsum schämen und wie wir das ablegen können.

Kennen Sie den Begriff Bukkake? Nein? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen Menschen auch. Denn dieser Begriff hatte ein rekordverdächtiges Suchvolumen im Herbst 2017, nachdem er in einem Tatort erwähnt wurde. Im Tatort ging es um einen Mord am Pornoset, was auch die Verwendung des Begriffs erklärt. Denn bei Bukkake handelt es sich um eine japanische Gruppensexpraktik. Madita Oeming, Autorin, Aktivistin und Sexualwissenschaftlerin wird an diesem Abend von ihrer Familie angerufen, denn hier ist sie die Expertin für alle Fragen rund um Pornos. Da ist es auch nicht unangenehm zu fragen.

In ihrem neusten Buch "Porno: Eine unverschämte Analyse" erklärt sie, dass das Thema Porno in ihrer Familie aufgrund ihrer Arbeit überdurchschnittlich normalisiert ist. Und genau das wünscht sie sich auch für den Rest der Gesellschaft: einen offenen Dialog über Pornos und deren Konsum. Warum das aber nicht immer ganz einfach ist und was uns davon abhält, erklärt sie in ihrem Buch.