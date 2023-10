Intimität kann auf vielen Ebenen stattfinden, schreibt stern-Kolumnistin Tina Molin. Mirco-Love ist ihr Geheimnis für mehr Intimität in der Beziehung

von Tina Molin Bevor man intim werden kann, muss erst eine andere Art der Intimität stattfinden. Tina Molin rät in ihrer stern-Kolumne zu mehr "Micro Love".

Herzlich willkommen in der neuen Folge dieser Kolumne. Noch tönt es in meinen Ohren vom gestrigen Aperitivo mit einer Freundin: "Wenn ich ihn küsse, dann will er gleich mehr". Uff. Nichts kann einem den Ofen schneller abdrehen. Glaubt's mir.

Ich kenne das gut. Nach der Geburt unserer Tochter war meine Libido auf unbekannt verzogen, doch mein Mann quoll förmlich über vor Lust. Wenn ich nackt im Wohnzimmer auftauchte, weil ich dort schnell noch etwas holen wollte, sprang er sofort auf und näherte sich mir. Auch im angezogenen Zustand wurde jeder Kuss sofort als Auftakt für ein großes Intermezzo missverstanden.

Ich steckte in einem Dilemma: