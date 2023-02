von Christina Klein Jeder von uns hört gerne mal ein Kompliment. Doch gerade in der Liebe kann hinter einer nett wirkenden Aussage auch eine tiefere und ernstere Bedeutung stecken.

Auf den ersten Blick oder besser gesagt Satz fühlt man sich geschmeichelt, verlegen fängt man an zu grinsen und bedankt sich, wenn jemand einem ein Kompliment ausspricht. Doch gerade in der Liebe und in einer Beziehung gibt es auch eine Form der passiv-aggressiven Komplimente mit versteckten Botschaften. Auf einmal realisiert man nach dem ersten Rotwerden: Moment mal, was hat er oder sie da gerade gesagt?

Diese Liebes-Komplimente haben eine tiefere Bedeutung

"Du kochst so gut wie meine Mutter"

Was eigentlich als Kompliment verstanden werden soll, löst in den meisten Frauen vor allem eins aus, eine Abwehr-Haltung gegenüber der Schwiegermutter. Schließlich ist sie nicht der Maßstab der Dinge und es gilt auch nicht darum zu wetteifern. Bei Männern gehen derartige Sätze eher klischeebehaftet in die handwerkliche Richtung, verursachen aber eine ähnliche Denke.

"Du siehst so viel jünger aus"

Typisch Frau: "Aha, soll das heißen, dass ich vorher alt aussah?". Ein Satz, den man komischerweise von einer Freundin wirklich als Kompliment wahrnimmt, kann von dem Partner ausgesprochen sofort anders kategorisiert werden. Weder möchten vor allem Frauen meist an ihr Alter erinnert werden, noch möchten sie "alt" aussehen, was hinter diesem Satz stecken könnte.

"Das Kleidungsstück macht dich viel schlanker"

Ganz ähnlich wie mit dem Satz darüber verhält es sich mit diesem. Vorwiegend Frauen reagieren allergisch auf Komplimente dieser Art. Ebenfalls passiert hier meist die Gedankenreaktion: "Wow, heißt das, dass ich sonst fett bin?". Besser: "Das Kleidungsstück steht dir ausgesprochen gut!"

"Du bist immer so lieb und siehst das Böse in anderen gar nicht"

Könnte auch heißen: "Herzchen, du bist ein bisschen blöd und sehr naiv, du brauchst mich, um dir die Welt zu erklären", mal ganz hart gesagt. Wenn jemand einen in der Beziehung als zu lieb und nett bezeichnet, steckt da oftmals hinter, dass der andere einen auch für zu naiv oder zu lasch hält.

"Schön, dass du so weit denkst"

Dieser Satz beinhaltet, dass einem die Denkleistung zu einer Handlung oder Schlussfolgerung offenbar nicht zugetraut wurde und das Gegenüber doch in irgendeiner Form erstaunt ist, dass man dies offenbar doch vollbracht hat.

Generell sind Komplimente gerade in einer Partnerschaft sehr wichtig, sie geben einer Beziehung Stabilität und dem Partner die nötige Anerkennung. Man sollte aber tunlichst darauf achten, dass man keine ironischen und falschen Komplimente in einem Streit verwendet oder aber gutgemeinte, wie die oben aufgelisteten, falsch formuliert, sonst kann sich die Situation schnell ins Negative drehen.

