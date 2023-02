von Christina Klein Manch einer behauptet, dass es die "Liebe auf den ersten Blick" gar nicht gibt – doch Studien zeigen da Gegenteil. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es einen selbst im Leben erwischt.

Gerade beim Thema "Liebe auf den ersten Blick" spalten sich die Meinungen. Die einen sagen, dass es die einzig wahre Liebe ist, die anderen halten sie für ein Hirngespinst. Fakt ist, die wahre Liebe auf den ersten Blick gibt es laut Forschern nicht. Das was wir für sie halten, ist lediglich ein Blitzeinschlag eines hormonellen Cocktails.

Der Mensch sucht sich oftmals auf den ersten Blick oder vielmehr den ersten Geruch seinen potenziellen Partner aus. Biochemie lässt uns Menschen attraktiv finden, die eine sehr unterschiedliche DNA aufweisen, im Vergleich zu unserer eigenen. Das sichert den möglichst gesunden Erhalt der Menschheit und reduziert das Risiko für Fehlbildungen. Vielfach ist unsere Anziehungskraft auf jemand anderen daher gar nicht steuerbar.

Wenn wir einen Menschen jedoch gerade nicht riechen können, weil er am anderen Ende des Raumes steht oder uns nur in Form eines Bildchens bei Tinder und Bumble vorgeschlagen wird, so übernimmt unser Sexualtrieb das Steuer. Die sogenannte "Liebe auf den ersten Blick" ist also vielmehr die sexuelle Anziehungskraft, die jemand auf uns ausübt.

Dies belegte eine Forschung vier niederländischer Psychologen. Sie testeten 2017 in drei unterschiedlichen Situationen, online, in einem Labor und bei einem Dating-Event, wie Menschen auf potenzielle, bis dato fremde Menschen reagieren. Die vier Forscher kamen zu dem Schluss, dass vor allem die körperliche Anziehungskraft über die "Liebe auf den ersten Blick" bestimmt.

Laut einer Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov von 2021 haben sich rund 39 Prozent der deutschen Männer und rund 25 Prozent der Frauen schon einmal auf den ersten Blick verliebt. Auch in den USA kam man zu dem Schluss, dass Männern dieses Phänomen häufiger passiert, als Frauen.

So fühlt sich die "Liebe auf den ersten Blick" an:

Ein Gefühl von "nach Hause kommen"

Eine sofortige, seelenverwandte Verbindung

Sich wie die einzigen zwei Personen im Raum fühlen

Eine ungewöhnliche Chemie, die sie noch nie zuvor gespürt haben

Der Hormonhaushalt löst auch oftmals körperliche Reaktionen aus, wie:

Schwitzen

Schmetterlinge im Bauch

Enorme Euphorie

Unfähigkeit aufzuhören, an den anderen zu denken

Im Raum nach dem anderen suchen, auch wenn er nicht da ist

Eine magnetische Anziehung (emotional, körperlich, sexuell)

Fazit: Es ist für Menschen, die sich auf den ersten Blick verlieben, schwer zu unterscheiden, ob sie der sexuellen Anziehungskraft verfallen sind oder sich wirklich verliebt haben. Nach wie vor steht die Forschung beim Thema Liebe empfinden noch recht am Anfang und das Gefühl ist sehr subjektiv. Laut den meisten Forschern muss sich das Gefühl der Liebe in verschiedenen Bereichen des Lebens jedoch erst entwickeln.

Quellen: Statista, Psychcentral, Studie Niederlande