von Christina Klein Und es hat "Zoom" gemacht – Liebe auf den ersten Blick ist ein Phänomen, auf dem jeder zweite Disney-Film aufbaut und was sich viele wünschen. Doch laut Experten hält genau diese Form der Liebe oftmals keine Ehe aus.

Kitschig, schnulzig und dennoch irgendwie wunderbar ist die Liebe auf den ersten Blick. Man sieht jemanden in einen Raum kommen, wird sofort nervös, fängt gar an zu schwitzen, wenn derjenige sich nähert und bekommt einen erhöhten Puls. Aufgeregt unterhält man sich dann mit der Person und möchte bloß nichts Falsches sagen. Dieses Gefühl hält oftmals über Monate an, doch übersteht es auch eine Ehe?

Das Hochzeitsmagazin "Brides" sprach zu diesem Thema mit verschiedenen Therapeutinnen und sie alle kamen zu einem Ergebnis: Nein, meistens hält die "Liebe auf den ersten Blick"-Romanze keiner Ehe stand. Ehe- und Familientherapeutin Sharon Gilchrest O'Neill erklärt, dass eine Ehe mehr erfordert, als nur Schmetterlinge im Bauch zu haben. Und genau das ist der Knackpunkt dieses überwältigenden Gefühls.

Wie niederländische Forscher in einer Studie rausfanden, ist die Liebe auf den ersten Blick primär biochemischer Natur. Man springt auf den Geruch des Partners an, die sexuelle Anziehungskraft ist hoch. Die lizenzierte Therapeutin Dr. Tania Paredes erklärt die Liebe auf den ersten Blick so: "Das Gefühl kann sehr euphorisch und berauschend sein. Mir wurde von Patienten gesagt, dass es ein ähnliches Gefühl sei wie 'betrunken' zu sein, man wird völlig von diesem Gefühl verschlungen.“

Liebe auf den ersten Blick verfälscht die Wahrnehmung

Aber die entscheidende Frage der Runde aus O'Neill, Dubrow, sowie Dr. Tania Paredes und Sofia Robirosa: Ist die Liebe auf den ersten Blick echt? Das gilt es für Paare schnellstens herauszufinden, denn das anfänglich euphorische Gefühl verhindert im Zweifel, dass man sich die Zeit nimmt, um die fremde Person richtig kennenzulernen. Die rosarote Brille verfälscht gerne mal die Realität. Es ist wichtig, jemanden zu kennen, bevor man eine Ehe mit demjenigen eingeht.



Die Therapeutin O'Neill kann aus ihrer Erfahrung mit Patienten bestätigen, dass Liebe mehr ist als Anziehungskraft: "Der Sex ist großartig, du magst, wie sich die Person anfühlt und riecht, du genießt den Körper, du magst, wie die Person sich zu dir hingezogen fühlt – es ist ein exquisites Gefühl. Aber es ist keine Liebe, nicht die Art von Liebe, die eine Ehe auf lange Sicht erfordert. Eine Ehe benötigt die Art von Liebe, die zusätzlich zur Anziehungskraft Wert auf Charakter, Werte, Persönlichkeit und Fähigkeiten legt. Diese sind aber erst mit der Zeit herauszufinden.

Kann Liebe auf den ersten Blick zu einer erfolgreichen Ehe führen?

Es ist möglich, dass Liebe auf den ersten Blick zu einer dauerhaften Ehe führen kann, aber laut O'Neill stehen die Chancen leider schlecht. Eine Beziehung und eine Ehe verändert sich mit der Zeit. Oftmals nimmt die körperliche Anziehungskraft ab, der Körper verändert sich, die Interessen verändern sich. Dies kann unzählige Gründe haben, darunter Kinder, gesundheitliche Probleme und Karrieren, die Höhen und Tiefen verursachen. Es folgen Phasen mit wenig oder gar keinem Sex und Phasen, in denen man sich einfach nicht gut mit dem Partner versteht. Fußt eine Ehe aber ausschließlich auf biochemischer Anziehungskraft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der Zeit bricht, hoch.

Eine Ehe, geboren aus der Liebe auf den ersten Blick, kann laut Dubrow nur auf eine Art funktionieren: "Nehmen Sie sich die Zeit, über kurz- und langfristige Ziele, Ängste, Erfolge und Ihre beruflichen und familiären Perspektiven für die nächsten ein bis fünf Jahre zu sprechen. Die Flitterwochenphase dauert ungefähr sechs Monate, und dann fangen die Leute wirklich an, die Stärken, Macken, das Gepäck und die Red Flags des anderen kennenzulernen."

