Die ewige Liebe erreicht man am ehesten, wenn man in einer Partnerschaft die Liebe mit Freundschaft kombiniert

von Christina Klein Von der ewigen Liebe träumen viele Menschen und es ist gar nicht so einfach, sie auch zu erreichen. Studien glücklicher Ehen geben Aufschluss, wie die Chancen für das ewige Glück steigen können.

1960 belief sich die Scheidungsrate in Deutschland auf rund zehn Prozent, im Jahr 2022 waren es bereits über 35 Prozent. Natürlich liegt diese Entwicklung zum einen an der heutigen selbstbestimmten Lebensweise von Frauen, im Vergleich zu den 60er-Jahren, jedoch auch daran, dass vielen Beziehungen die Basis für eine ewige Liebe fehlt.

In der heutigen Welt lebt man in einer Art Wegwerfgesellschaft, auch auf die Liebe bezogen. In unzähligen Dating-Apps warten immer erreichbare neue Kontakte, die Verführung ist groß und auch die Ablenkung vom eigenen Partner ist enorm gestiegen zu damals. Vielleicht sind auch die Medien und die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten mit Freunden eins der Probleme, warum die ewige Liebe häufig nur noch einen Lebensabschnitt umfasst.

Die ewige Liebe mildert häufig selbst die Wahrnehmung von Gesundheitsproblemen

Eine Studie der Forscher Robert Waldinge und Marc Schulz, veröffentlicht 2010 in "Psychology an Aging", fand heraus, dass je mehr Zeit man seinem Partner widmet, desto glücklicher ist man in einer Ehe. Die Zufriedenheit in der Ehe war, laut der Studie, sogar eine Art Schutzschild, selbst gesundheitliche Probleme wurden als weniger negativ betrachtet, wenn die Zufriedenheit innerhalb der Partnerschaft hoch war. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass eine enge freundschaftliche Bindung innerhalb einer Beziehung zum Erhalt des Wohlbefindens führt.

Hierbei ist es nicht entscheidend, ob die tiefgehende Freundschaft eines Paares von Anfang an da war. Ganz im Gegenteil, vielfach ist es sogar hilfreich, wenn die anfängliche Leidenschaft sich in eine Freundschaft wandelt und somit immer weiter wachsen kann und die Basis immer stärker wird.

Die Kombination aus Liebe und Freundschaft erhöht in einer Partnerschaft die Chance auf die ewige Liebe. Die freundschaftliche Liebe führt zu einer größeren emotionalen Belastbarkeit. Gemeinsam viel Zeit miteinander zu verbringen, Dinge zu erleben und gemeinsam zu lachen – wie in einer Freundschaft, hält eine langfristige Verbindung aufrecht.

Diese Theorie bestätigte auch die Studie von Shawn Grover und John Helliwell aus dem "Journal of Happiness Studies". Die Studie legte ebenfalls nahe, dass Personen, die ihren Partner als ihre engsten Freunde betrachten, die größten positiven Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden sowohl durch die Ehe als auch durch das Zusammenleben erfahren.

