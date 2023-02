Lone Frank, Jahrgang 1966, ist Neurobiologin und Wissenschaftsjournalistin. Sie lebt in Kopenhagen

von Ilona Kriesl Die Liebe ist ein großes Gefühl, wunderschön und oft auch rätselhaft. Die Autorin Lone Frank hat sich aufgemacht, ihre Geheimnisse zu ergründen – mit wissenschaftlichem Blick statt rosaroter Brille.

Frau Frank, Sie haben ein Buch über die Liebe geschrieben. Was hat eine Neurobiologin wie Sie mit Romantik am Hut?

Gegenfrage: Warum sollten wir das Feld Philosophen und Poeten überlassen? Sie schreiben schöne Dinge über die Liebe, ja, aber ihre Sichtweise ist begrenzt, weil sie auf persönlichen Annahmen basiert. Wenn wir das Phänomen der Liebe ergründen wollen, ist es essenziell, sich auch der Wissenschaft zuzuwenden. Sie verrät uns etwas über die Grundlagen menschlichen Handelns und menschlicher Gefühle. Danach habe ich mich gesehnt – nach einem tieferen Verständnis von Liebe im Allgemeinen, aber auch der Liebe, die ich in meinem Leben erfahren habe.