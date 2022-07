Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent lügt der Partner einen an

Lügen in der Beziehung: Sechs von zehn Menschen verheimlichen etwas vor ihrem Partner

Studien-Ergebnis Lügen in der Beziehung: Sechs von zehn Menschen verheimlichen etwas vor ihrem Partner

von Christina Klein Je zufriedener man in einer Beziehung ist, desto weniger lügt man. Eigentlich logisch, doch in den meisten Beziehungen werden Dinge verschwiegen. Das ergab eine Studie und klärt auch auf, worüber oftmals geflunkert wird.

Das Dating-Portal "Elite-Partner" befragte 4000 Menschen, die in einer festen Beziehung oder Ehe leben, zu ihren Alltagslügen innerhalb der Beziehung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, in Summe gab es in 60 Prozent der Partnerschaften Lügen. Aufgrund der Antworten konnte die Dating-Plattform ebenfalls eine Studie erstellen und die fünf häufigsten Lügen ermitteln. Die Fragestellung lautete: "Welche der folgenden Dinge behalten Sie gegenüber Ihrem/r Partner/in lieber für sich?"

1. Dass ich jemand anderen attraktiv finde

Knapp 20 Prozent aller Befragten trauen sich nicht, ihrem Partner zu sagen, wenn sie einen anderen Menschen anziehend finden. Hierbei betrifft das Verschweigen mehr Männer (23 Prozent) als Frauen (15 Prozent).

2. Dass ich manchmal an unserer Beziehung zweifle

Na, welches Geschlecht ist beim Grübeln und damit auch mit dem Verheimlichen hier wohl vorne? Richtig, mehr Damen (18 Prozent) als Männer (15 Prozent) verheimlichen ihre Zweifel. Insgesamt übrigens knapp jeder fünfte Teilnehmer.

3. Wie viel ich wirklich für Dinge ausgebe (z. B. Elektronik, Gadgets, Kleidung, Ausgehen)

Ein prädestiniertes Beziehungsstreit-Thema, daher entscheiden sich viele lieber für die Lüge. Hierbei geben sich Männer und Frauen aber nichts. Insgesamt flunkern bei diesem Thema bei beiden Geschlechtern ungefähr 15 Prozent, was Pumps und Playstation anbelangt.

4. Dass mir sein/ihr Verhalten manchmal peinlich ist

Upps, das ist aber ein wirklich ernstzunehmendes Thema, bei dem mehr Frauen als Männer die Wahrheit verheimlichen, mit 15 Prozent gegen 10 Prozent. Sie schluckt also des Öfteren mal runter, wenn er mit seinen Jungs wieder zwölf Jahre alt wird oder ähnliches.

Beim Thema Pornos gucken lügt jeder fünfte Mann in einer Beziehung

5. Dass ich ab und zu Pornos schaue

Dafür haben Männer bei diesem Punkt mit großem Abstand die Nase vorne. Wer hätte es gedacht, 20 Prozent aller Männer in einer Beziehung lügen, wenn es um die Frage geht, ob sie Pornos gucken. Wohingegen nur fünf Prozent Frauen bei dieser Frage flunkern.

Doch alle Paare können trotz der ernüchternden Ergebnisse aufatmen, so gibt die Diplom-Psychologin Lisa Fischbach noch eine Einschätzung zu den Studienergebnissen: "Die Qualität einer Partnerschaft zeigt sich nicht darin, das ganze (Innen-)Leben mit dem Partner zu teilen. Das fördert meist nur zu starke Verschmelzung und den Verlust von Spannung in der Beziehung. Ein bestimmtes Maß an Geheimnissen ist daher völlig normal, solange das Vertrauen des Partners nicht hintergangen wird."

Quelle: Elite Partner