Männer sagen schneller "Ich liebe dich" als Frauen – aus einem hinterlistigen Grund

von Christina Klein Beim innigeren Dating ist es sehr spannend, wer zuerst die magischen drei Wörter "Ich liebe dich" ausspricht. Gegen die Erwartungen bestätigte eine Studie: Es sind die Männer.

Wenn man in seinem eigenen Bekanntenkreis eine Umfrage startet, behaupten wahrscheinlich die meisten Menschen, dass Frauen schneller als Männer die Worte "Ich liebe dich" aussprechen. Das entspricht dem Klischee von der emotionaleren Denkweise der Frauen – ist aber falsch gedacht.

Im Jahr 2011 machte sich ein Team von Verhaltensforschern unter der Leitung von Joshua Ackerman am MIT über die Ergebnisse von sechs Studien, die Liebesgeständnisse untersuchten, her. Ein Ergebnis der Studienauswertung war, dass der Großteil aller Menschen davon ausgeht, dass Frauen diesen wichtigen verbalen Schritt machen "Ich liebe dich" zu sagen. Doch das Klischee stimmt nicht mit der Realität überein. In einer weiteren Auswertung, die vergangene Beziehungen mit aktuellen verglich, konnte man analysieren, dass Männer die treibende Kraft beim Thema Liebesbekundung sind.

Die Forscher konnten belegen, so berichtet es das Online-Magazin "Psychology Today", dass Männer in der Regel sechs Wochen früher als Frauen darüber nachdachten, ihre Gefühle zu verbalisieren. Doch warum?

"Ich liebe dich" – Männer haben häufig nur das Eine im Kopf

Dem Grund für das schnellere Liebesgesäusel gingen die Forscher nach und kamen zu einem fast hinterlistigen Ergebnis der Beweggründe. "Männer ergreifen bei der Förderung romantischer Beziehungen häufig die Initiative, damit sie nicht eine potenziell günstige Paarungsmöglichkeit verpassen", so das Forscherteam. Kurzum, die Evolution treibt Männer laut der Studie zu dem Versuch, mit einer Liebesbekundung die Frau schneller ins Bett zu bekommen.

In einer weiteren Studie des Psychologen Christopher Watkins von der Abertay University und einem internationalen Forscherteam, konnte diese Theorie bestätigt werden. Sie untersuchten Liebesgeständnisse in sieben verschiedenen Ländern: Australien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Frankreich, Polen und dem Vereinigten Königreich. Es wurden 970 Menschen mit dem durchschnittlichen Alter von 34 Jahren gebeten, einen Fragebogen zum Thema Liebesgeständnisse auszufüllen. In allen sieben Ländern gaben Männer und Frauen an, dass Männer eher "Ich liebe dich" sagen würden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verfügbaren Studien darauf hindeuten, dass Männer vermutlich weltweit eher zuerst "Ich liebe dich" formulieren.

Quellen: Psychology Today, Studie Acherman, Studie Watkins

