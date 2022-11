von Christina Klein "Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich..." On-Off-Beziehungen können einen den letzten Nerv kosten. Doch es gibt Möglichkeiten, wie es mit dem oder der Ex doch noch mal klappen kann.

Sie streiten sich und sie vertragen sich wieder. Jeder kennt in seinem Umfeld mindestens ein Paar, wo man bei dem 100. Mal "Jetzt kann er mich aber wirklich mal, ich gehe nicht zurück zu ihm" oder dem wiederholten "Diese blöde Ziege kann kein Mensch ertragen, jetzt ist es aber wirklich aus" nur noch die Augenbrauen hochzieht und tief durchatmet. Man weiß in der Sekunde, wo der andere das ausspricht schon: abwarten.

So genannte On-Off-Beziehungen fühlen sich an wie eine Achterbahnfahrt, mit vielen Höhen und Tiefen. Mit heftigen Streitigkeiten und Trennungen und innigen Versöhnungen, auf und ab eben. Einmal in der Spirale, gibt es kaum noch ein Entkommen. Das liegt daran, dass derartige Beziehungsmuster des Öfteren von zwei Bindungstypen geführt werden, die sich gegenseitig eigentlich nicht so guttun. Die schlimmste Kombination für eine derartige Achterbahnbeziehung ist jemand, der Probleme hat, sich zu binden und immer wieder ausbrechen will, und ein Gegenüber, das Verlustängste hat und klammert.

Dadurch entsteht ein immer wiederkehrendes Muster: Der Bindungsphobiker nährt sich an der Zuneigung des anderen, bis er genug hat für sein Selbstbewusstsein, dann distanziert er sich. Derjenige, der aber Verlustängste hat, fängt bei dem kleinsten Gefühl der Distanz so richtig an zu klammern. Die Konsequenz ist oftmals ein Streit und dass derjenige, der die enge Bindung scheut, noch weiter wegrückt. Ein Teufelskreis, der immer wieder zur Trennung führt und sich so lange wiederholt, bis diese Bindungstypen ihre Triggerpunkte erkennen und an sich arbeiten.

Auch für On-Off-Beziehungen kann es noch eine Chance geben

Aber auch eine On-Off-Beziehung kann noch mal klappen, selbst wenn man sich im Vorwege schon so einige Male trennte. Hierzu bedarf es aber einer Menge Selbstreflexion und einer guten Portion Arbeit an sich selbst. Denn sollte nur einer der beiden Partner gewillt sein an sich zu arbeiten, geht mit geradezu 100-prozentiger Sicherheit der gleiche Ablauf von vorne los. Und auch die kurzfristigen Änderungen des Verhaltens bringen einen als Paar nicht weiter. Bei einem Neuanfang sind beide Parteien erstmal euphorisch und geben sich Mühe, nach ein paar Wochen hält der Alltag aber wieder Einzug in die Beziehung.

Der Paarberater Eric Hegmann äußerte sich gegenüber der "Zeit", wie es möglich ist, dass auch eine Beziehung mit dem Ex-Partner vernünftig funktionieren kann: "Es braucht häufig eine große Distanz und neue Erfahrungen, um Verhaltensweisen tatsächlich anders einordnen zu können und dann auch selber Veränderungen angehen zu wollen. Denn ohne diese Veränderungen ist es einfach nicht möglich". Sollte man auch nach der Rückkehr zum/zur Ex sich nicht reflektiert haben und nicht wirklich ernsthaft versuchen an sich zu arbeiten, so verlängert das ewige On-Off-Spiel nur das Leiden nach einer Trennung, die Liebe allein wird in diesem Fall nicht reichen.

Quelle: Zeit