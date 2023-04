von Tina Molin Lange Zeit konnte stern-Kolumnistin Tina Molin nichts mit Sexfilmen anfangen. Doch inzwischen hat sich ein ganzer Markt entwickelt, der Pornos der anderen Art produziert: feministisch, fair und divers.

Ich habe ein etwas spezielles Verhältnis zu Pornos – seit ich damit quasi aufgeklärt wurde.

Als Teenager habe ich meinen Vater mal nachmittags beim Pornoschauen überrascht. Er dachte, niemand sei zu Hause. Und hat daher schön im Wohnzimmer, die VHS eingelegt und heiße Szenen geguckt. Bis ich in der Tür stand. Da haben wir beide ganz schön geguckt. Mein Vater hat später erzählt, dass er nicht genau wusste, was er tun soll. Wenn er abdreht und beschämt ist, dann glaube ich vielleicht, Sex sei etwas schmutzig. Also hat er so getan, als sei das ganz normal. Und ich als Teenager wollte mir keine Blöße geben und habe mich einfach dazugesetzt und mitgeschaut.