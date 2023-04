von Tina Molin Fast wäre unsere Autorin nicht zur Sexparty gegangen. Wie sie ihre Angst überwinden konnte und warum es sich gelohnt hat, auf die Pyjama Party nur für Frauen zu gehen.

Ich war beim Skirt Club. Das ist eine Sex-Party nur für Frauen. Schon Wochen vorher bin ich aufgeregt und mit den Vorbereitungen beschäftigt. Das Motto lautet nämlich "Pyjama Party", daher wird ein Seiden-Pyjama geordert sowie neue frivole Unterwäsche und Body-Schmuck. Es geht zum Waxing sowie zur Maniküre und Pediküre, schließlich will ich chic aussehen.

Doch es gibt auch eine nagende Stimme in mir. "Bin ich mit meinen Dellen am Po noch attraktiv genug für andere?" Je näher der Abend rückt, desto lauter fragt die innere Kritikerin: "Muss das wirklich sein? Du bist schließlich verheiratet. Und auch schon 50." Zurechtgemacht, aber unsicher stehe ich schließlich in der Küche. "Du gehst", sagt mein Mann und schiebt mich vor die Tür.