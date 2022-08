von Tina Molin Mein Mann und ich experimentieren gern beim Sex. Und bisher wollte ich auch immer ausprobieren, was mir die Lust einflüsterte. Doch diesmal sagte sie: "Mal was mit einer Frau haben." Und ich habe mich vor mir selber erschreckt. Aber warum?

"Was willst du sexuell noch erleben", fragte mich mein Mann eines Tages. "Was gibt es noch für erotische Wünsche, Träume oder Fantasien?" Ehrlich gesagt war ich von der Frage ziemlich überfordert. Sosehr ich auch grübelte: Es kam nichts. Ich habe mir den Kopf zermartert, doch immer noch nichts. Nicht die kleinste Fantasie. Dreier? Zu kompliziert. Spanking (also den Po versohlen)? Zu schmerzvoll. Sex am Strand? Hatte ich schon. Fazit: Ganz schön viel Sand an Stellen, wo man keinen haben möchte.

Die Wunschliste meines Mannes wurde dagegen immer länger, bei mir herrschte Leerstelle. Und dann erklang plötzlich ganz leise eine innere Stimme: "Mal was mit einer Frau haben."

Boah, war das krass. Mich hat’s richtig geschüttelt.