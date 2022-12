von Tina Molin Du willst dein Sexleben im kommenden Jahr nicht mehr so fortsetzen? Mit diesen Tipps erstellst du dein perfektes Sex-Visionboard 2023.

Dein Sexleben 2022 war eher nicht der Knaller? Vielleicht gab‘s beim Liebesspiel kein Halleluja? Vielleicht gab es überhaupt keinen Pas-de-deux? Vielleicht hat Dir etwas gefehlt? Vielleicht gab es vom immer gleichen zu viel?

Egal, was es war, das neue Jahr steht in den Startlöchern und damit natürlich auch die Chance, wieder Schwung in Dein Sexleben zu bringen. Natürlich könntest Du Dich jeden Augenblick dazu entscheiden, neu anzufangen, doch der Januar eignet sich besonders gut dafür. Während andere zu rauchen aufhören oder endlich mit Sport anfangen, kannst Du Dein Liebesleben ins Zentrum rücken. Und warum auch nicht?