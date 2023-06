von Katharina Hoch Seit zehn Jahren ist Master André als Sexarbeiter in der BDSM-Szene tätig und bezeichnet sich als "der Dominus". Im stern-Interview erzählt er, wie er dazu gekommen ist, was ihm daran Spaß macht und welche Menschen ihn aufsuchen.

Eine aktuelle Analyse zeigt, dass es in Deutschland ungefähr 1000 männliche Sexarbeiter gibt. Wenn ich jetzt als Frau Lust habe, einmal Sex mit einem männlichen Prostituierten zu haben, wie finde ich einen passenden Mann? Und worauf sollte man achten?

Für BDSM-Spiele empfehle ich eher Männer, die in einem Studio arbeiten. Das ist schon mal ein gutes Signal. Weil die Studios in der Regel schon sehr darauf achten, an wen sie vermieten und da auch einen eigenen Anspruch haben. Und dann würde ich mir einfach mal die Webseite des Anbieters ansehen. Da sieht man schon, ob sich jemand Mühe gibt oder nicht. Wenn da nur ein schlechtes Selfie im eigenen Bad zu sehen ist und zwei, drei Sätze, würde ich lieber die Finger davon lassen.