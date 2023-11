von Christina Klein Manch einer rümpft die Nase, wenn ein Paar im Umfeld sich viel streitet und wertet automatisch die Beziehung ab. Doch auch so eine Partnerschaft kann eine stabile Basis haben – sieben Zeichen verraten, wie tragfähig die Liebe ist.

Jede Beziehung geht durch Höhen und Tiefen, bei den einen gibt es mehr Schicksalsschläge oder Streit, bei den anderen weniger. Doch die Liebe alleine reicht nicht, um gemeinsam jedes Tal zu durchschreiten, die Basis einer Beziehung muss stabil sein. Hält man trotzdem zueinander, auch wenn man gerade genervt ist von dem Partner, sieht man das Licht am Ende des Tunnels, dass es auch wieder bessere Zeiten geben kann? Sieben Zeichen sollen verraten, ob die Beziehung ein gutes Fundament hat.

Trotz Streit, nette Gesten

Man hat sich gerade heftig mit seinem Partner gestritten, ist aber am selben Abend beispielsweise für das Kochen des Abendessens zuständig. So manch einer würde vor Wut und mit Absicht nur für sich selbst kochen, bleibt man dennoch dabei, es wie abgesprochen zu handhaben, lässt das Verhalten Rückschlüsse auf eine gute Basis zu. Gleiches gilt auch für kleine Gesten, dem anderen seine Lieblingsschokolade mitbringen, obwohl man Streit hatte, weil man es auch ohne die Auseinandersetzung getan hätte.

Individuelle Erlebnisse und gegenseitiges Interesse

Manch einer neigt in einer Beziehung dazu, sich selbst aufzugeben und dem anderen vollständig anzupassen. Hobby, Essgewohnheiten, Interessen und vieles mehr. Was am Anfang einer Beziehung als unkompliziert und stimmig empfunden werden kann, wird meistens auf Dauer langweilig und öde. Besser ist es oftmals, wenn jeder seinen Interessen nachgeht und man einander davon berichten kann. Auch, dass es das Gegenüber natürlich interessiert, was man selbst so erlebt hat, ist ein Indiz für eine tiefe Zuneigung.

Machtverschiebungen innerhalb einer Partnerschaft

Gerade bei jungen Paaren, die sich noch in einer Ausbildung oder einem Studium befinden, oder bei Eltern kommt es häufig zu finanziellen Machtverschiebungen innerhalb einer Beziehung. Auf einmal verdient die Frau in Elternzeit nur noch einen Bruchteil oder ein Partner steigt nach der Ausbildung ins Berufsleben ein. Eine solche finanzielle Machtverschiebung in der Beziehung kann zu Konflikten und einem Ungleichgewicht führen. Ebenso verhält es sich jedoch auch mit emotionalen Machtverschiebungen, wenn einer der beiden eine schwere Zeit durchgemacht hat und wieder zu neuer mentaler Stärke kommt zum Beispiel. Hat man bereits derartige Lebensabschnitte gemeistert, stärkt das die Beziehungsbasis.

Beziehungen sind komplex, lachen hilft aber bei allen

Das Lachen nicht verlieren

Der Partner geht einem gehörig auf die Nerven, man ist richtig wütend und trotzdem muss man über einen dummen Spruch lachen. Ein Beziehungsstreit sollte niemals ein absichtliches Niedermachen des Partners sein. Denn Streit an sich ist nichts Negatives innerhalb einer Beziehung, wenn man gewisse Grundregeln einhält, die nicht unter die Gürtellinie gehen. Es heißt, dass man für eine negative Beziehungserfahrung wie einen Streit, fünf positive zum Neutralisieren benötigt, lachen hilft also, um das Gleichgewicht wieder herzustellen.

Individuelles Wachstum

Jeder einzelne Mensch geht durch verschiedene Lebensphasen, Einstellungen und Entwicklungsstadien in seinem Leben, ein Partner sollte diese nicht unterbinden. Das persönliche Wachstum, individuelle Interessen und auch eine gewisse Form von Freiheit führen zu mehr Harmonie in einer Partnerschaft und tragen zu einer guten Basis bei.

Wertschätzung der Beziehungsrolle

Partnerschaft sollte niemals abgezählte Dienstleistungen beinhalten, es ist oft nicht exakt 50 Prozent, was jeder in einer Beziehung tut oder stark von der derzeitigen Gemüts- und Lebenslage abhängig. Wer also mit einer Strichliste da sitzt und die Minuten des Staubsaugens des Partners dokumentiert, bekommt oftmals Probleme in der Beziehung. Vielmehr ist es wichtig für ein gutes Fundament, dass man die Rolle des anderen in der Beziehung wertschätzt und die Stärken des Partners anerkennt.

Beziehung auf Augenhöhe

Fast jeder kennt Beziehungen, in denen der eine sich vom anderen bemuttern lässt, oder einer von beiden als dümmlich dargestellt wird. Keine gute Basis, um auf Dauer glücklich zu werden. Vielmehr ist eine Beziehung auf Augenhöhe der Schlüssel zum Erfolg. Man sollte seinen Partner als kompetenten, erwachsenen Menschen wahrnehmen, mit Stärken und Schwächen.

Eine Garantie für die ewige und glückliche Liebe gibt es nicht und Up and Downs sind auch normal, wenn man aber eine gute Basis hat, dann übersteht man den ein oder anderen Sturm in der Partnerschaft jedoch gemeinsam.

