von Christina Klein Das Single-Leben hat viele Vorteile, und es gibt mindestens acht Gründe, die gegen eine Beziehung sprechen. Zum Beispiel die Stille und die Freiheit: man nimmt sich einfach eine Tasse Kaffee, ein gutes Buch und genießt die Zeit mit sich selbst.

Gesellschaftlich herrscht immer noch das Klischee vor, dass man einen Partner finden MUSS. Dass eine Beziehung im Leben, das non plus ultra ist. Doch auch das Single-Dasein hat viele schöne Seiten und es gibt verschiedenste Gründe, die gegen eine Partnerschaft sprechen.

Selfcare-Time

Zurück zu der Zeit mit der Tasse Kaffee nur für sich – selten hat man im Leben so viel Zeit für sich selbst, wie wenn man Single und kinderlos ist. Entspannte Gesichtsmasken, eine schöne Doku und schlafen oder zum Sport gehen, wann man will.

Freundschafts-Pflege

Eine Partnerschaft kostet viel Zeit, da kann es passieren, dass die ein oder andere Freundschaft einfach auf der Strecke bleibt. Vielleicht sah man sich vorher alle zwei Wochen und schwupps hat meinen einen Partner und den Freund oder die Freundin das letzte Mal vor einem Monat gesehen.

Zeit für Selbstverwirklichung

Egal, ob beruflich oder privat, die Selbstverwirklichung bleibt durch Zeitmangel oder aber unterschiedlichen Lebensvorstellungen mit dem Partner auf der Strecke. Man hat viel weniger Zeit in einer Beziehung sich darum zu kümmern, was man schon immer mal im Leben machen wollte. Zum Beispiel ein Buch zu schreiben.

Als Single macht man oftmals die bessere Figur

Man nimmt in Beziehungen zu

Jeder kennt es, auf einmal ist das gemeinsame Kochen und das Essen gehen die Wochenhighlights. Und es macht auch noch so viel Spaß neue Restaurant mit dem Partner zu erkunden oder die besten Rezepte nachzukochen. Das Zunehmen ist in einer Partnerschaft fast garantiert.

Weniger emotionaler Ballast

Um einen Partner macht man sich in der Regel mehr Sorgen und Gedanken, als um einen Freund oder Freundin. Man lebt das Leben des anderen immer ein Stück weit mit. So ärgert man sich über den Chef des Partners oder macht sich Sorgen, wenn dieser krank wird. Als Single dreht es sich nur um den eigenen emotionalen Ballast.

Abwechslungsreicheres Sexualleben

Als Single hat man die Möglichkeit, die Sexualpartner je nach Belieben zu wechseln im Vergleich zu einer klassisch monogamen Beziehung. Sollte es einem zu langweilig werden, man einen neuen Kick suchen oder gar ewig abstinent leben wollen: kein Problem.

Maximale Freiheit

Morgen ans Meer, in drei Wochen ans andere Ende der Welt oder einfach um acht Uhr abends die Wohnung putzen. Egal, ob es um das Reisen, die Freizeitgestaltung, die täglichen to Dos oder sonst was geht, als Single hat man die maximale Freiheit zu entscheiden, wann man was tut.

Weniger Konflikte und Verletzungen

"Liebe tut weh", auch in den besten Beziehungen kommt es hin und wieder zu Konflikten und Verletzungen. Manches ist oberflächliches Alltags-Generve, andere Situationen verletzen einen bis ins Mark. Als Single kann man sich vor allem selbst enttäuschen, aber nicht noch der Partner.