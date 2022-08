Ganz "schön" Single, so geht es vielen attraktiven Frauen

Schöne Frauen sind am häufigsten Single – dafür gibt es mehrere Gründe

Wissenschaftlich erwiesen Schöne Frauen sind am häufigsten Single – dafür gibt es mehrere Gründe

von Christina Klein Attraktive Menschen sind öfter Single, als weniger hübsche. Die Harvard Universität konnte eine Verbindung zwischen der Optik und dem Beziehungsstatus feststellen.

Brad Pitt und Angelina Jolie sind nur ein Beispiel dafür, dass zwei attraktive Partner nach kürzerer Zeit getrennte Wege gehen und nun wieder Single sind. Das Harvard-Team Christine Ma-Kellams, Margaret Wang und Hannah Cardiel überprüfte in vier verschiedenen Studien den Zusammenhang von Attraktivität und Beziehungsdauer bzw. der Länge des Singledaseins. Sie kamen zu einem überraschen Ergebnis: Hübsche Frauen sind durchschnittlich am längsten Single.

In der ersten Studie fanden die Forscher heraus, dass diejenigen, die in Highschool-Jahrbüchern als attraktiver eingestuft wurden, kürzer verheiratet waren und sich eher scheiden ließen als andere. In weiteren Studien wurden Probanden Fotos berühmter Menschen gegeben, die sie nach ihrer Attraktivität aufreihen sollte, auch hierbei ein deutliches Ergebnis: Je schöner der Mensch ist, desto schwieriger und kürzer die Beziehungen. Das gleiche Phänomen entdeckte das Team der Harvard Universität auch bei unbekannten Personen, die anhand ihres Fotos kategorisiert werden sollten.

Besonders interessant war dann die Befragung von Paaren, auch sie sollten Menschen anhand von Fotos bei einem Attraktivitätslevel einstufen. Hierbei gab der schönere Partner öfter zu, jemand anderen attraktiv zu finden, als der weniger gutaussehende Mensch. Das bedeutet: Ein schöner Mensch löst schneller eine Beziehung für eine ebenfalls sehr gutaussehende Beziehungs-Alternative auf.

Eine attraktive Single-Frau wird oft nur ausgenutzt für etwas Lockeres

Das Ergebnis der Studie lautete, dass attraktive Menschen öfter Beziehungsprobleme haben, Partnerschaften schneller scheitern und sie außerdem als Single schlechtere Karten haben, ihren Seelenverwandten zu finden. Hierbei haben hübsche Frauen noch mehr Probleme als gutaussehende Männer. Frauen mit beeindruckender Optik kriegen zwar meist fast jeden Mann, doch von Dauer ist die Verbindung selten. Oftmals fühlen sich Männer eingeschüchtert oder minderwertig in der Gegenwart einer solchen Frau, obwohl sie sie dennoch begehren und erobern wollen. Fast ganz aussichtslos wird es für die Frau, wenn sie zusätzlich noch intelligent ist und einen guten Job hat. Zum Teil herrscht bei den Männern auch eine Hemmschwelle, eine Frau, die überdurchschnittlich attraktiv ist, überhaupt anzusprechen. Viele Männer gehen automatisch davon aus, dass sie vergeben sein muss.

Für ein langfristiges Beziehungsmodell wird eine hübsche Frau oftmals aber im männlichen Hirn nicht berücksichtigt. Zu viel Konkurrenz gibt es auf der Welt für sie und sollte die Frau einen ebenso schönen Mann sich geangelt haben, so will sich dieser oftmals nicht fest binden, denn meistens hat auch dieser zu viele Optionen beim Online-Dating. Das bedeutet, dass eine attraktive Frau vielfach ihre Ansprüche herunterschrauben muss, um einen festen Partner zu finden.

Quellen: Online Liberay, Redaktionsnetzwerk Deutschland