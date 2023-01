von Christina Klein Wissenschaftlich gesehen soll es bestimmte Merkmale geben, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen, dass man für immer Single bleibt.

"Für jeden Topf gibt es einen Deckel" – stimmt nicht ganz, denn Forscher konnten herausfinden, dass man Gefahr läuft für immer Single zu sein, wenn man bestimmte Eigenschaften besitzt.

Wenn man den Wunsch hat, als Single einen Partner zu finden, und ein Date nach dem anderen absolviert, es aber irgendwie nicht so richtig funktioniert mit einer festen Beziehung, könnte das an der eigenen Persönlichkeit liegen. Der Psychologe Mark Travers berichtete bei "Psychology Today", welche Merkmale einen zum Langzeit-Single machen könnten, ohne dass es einem vielleicht bewusst ist.

Mit diesen vier Eigenschaften bleibt man eher Single:

Das Kinderkriegen hat keine Priorität im Leben

Die meisten Menschen wünschen sich irgendwann im Leben eine eigene Familie zu gründen. Sollte man also nicht den Wunsch nach Kindern verspüren, erschwert sich automatisch die Suche nach einem geeigneten Partner. Es gibt jedoch auch Paare, die sich zusammen gegen Nachwuchs entscheiden. Studien zufolge sollen Menschen ohne Kinder ein höheres Maß an „Glücksgefühlen im Moment“ erleben, während Eltern mehr nachdenkliches Glück oder ein gesteigertes Gefühl der Lebenserfüllung erfahren. Die Forschung zeigt auch, dass es für die Lebenszufriedenheit wichtiger ist, einen Job, als eine Beziehung zu haben oder verheiratet zu sein.

Karrieregeil

Sollten Sie sehr auf Ihre Karriere fixiert sein und ihr Job ihnen über alles gehen, so ist das ein klares Anzeichen, dass sie eher ein Single-Typ sind. Beziehungen kosten Zeit, Geld und auch mal Nerven, die viele karriereorientierte Menschen nicht gewillt sind zu geben. Vor allem wollen potenzielle Partner nicht immer an zweiter Stelle agieren.

Die Rebellen

Wenn Sie es hassen, dass die Gesellschaft einem Normen und Werte wie Familiengründung, Monogamie und Ehe aufdrückt und Sie generell nicht in Schemata gezwungen werden möchten, könnte dies ein klares Zeichen dafür sein, dass Sie als Single glücklicher sind.

Die Bindungsunfähigen

Wer generell merkt, dass er ein Problem mit festen Bindungen hat, Kindheitstraumata hinter sich herschleppt oder anderes, was sich immer wieder bemerkbar macht, wenn eine Verbindung konkreter wird, sollte sich Hilfe holen. Dieses Schema der Bindungsvermeidung wird vermutlich nicht von heute auf morgen verschwinden und sorgt dafür, mal bewusst, mal unbewusst, dass man immer wieder als Single endet.

Es ist also wichtig, dass man bei einer der wichtigsten Entscheidungen seines Lebens, wie beispielsweise der Familiengründung weiß, was für ein Typ Mensch man eigentlich ist. Laut des Psychologen sollen allerdings heutzutage auch etwa die Hälfte aller Erwachsenen wirkliche Probleme damit haben, sich auf eine lange Zeit in eine feste Partnerschaft zu begeben und freiwillig lieber Single bleiben.

Quelle: Psychology Today