von Christina Klein "Single Shaming" - jeder weiß, was mit dem Begriff gemeint ist. Das beweist vor allem eins: Single-Frauen über 30 müssen sich immer noch mit alten Erwartungen der Gesellschaft rumschlagen.

Wissen Sie eigentlich, wie es sich anfühlt, permanent mit der eigenen biologischen Vergänglichkeit konfrontiert zu werden, ohne dass man ein reifes Lebensalter erreicht hat oder einer schweren Krankheit zum Opfer gefallen ist? Single-Frauen in den Dreißigern wissen das ganz genau. Es fühlt sich an, als hätte man ein Verfallsdatum mitten auf der Stirn stehen, denn die panischen, privaten Kinder-Nachfragen des Umfelds nehmen ab dem dreißigsten Lebensjahr bei Frauen massiv zu.

Jede Familienfeier, jeder neue Kollegenkreis, jede neue Bekanntschaft wird zum Spießrutenlauf um die Fragen: "Uuuuuund bei dir so?" - Was bei mir so? - "Naja ich mein, hast du Kinder, einen Mann?" - "Nein. Aber ich habe ein Leben, Freunde, Tiere, einen Job, den ich liebe und erstmalig finanziell ein bisschen Freiheit im Leben." Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, genau das zu antworten, denn ich kann es nicht mehr ertragen, dass Frauen immer noch darauf reduziert werden, dass ihr einziger Lebensinhalt sein soll, einen abzubekommen und sich fortzupflanzen.

Der Begriff "Single Shaming" beschreibt genau das. Als Single immer wieder darauf reduziert zu werden, dass man versagt hat, weil man keine/n abbekommen hat. Wir alle tun ja heutzutage ach so freigeistig, tolerant und fortschrittlich, doch wo diese Haltung noch gar nicht angekommen ist, ist bei Frauen zwischen 30 und 45 Jahren, die Single sind. Sie werden immer wieder ausschließlich darauf reduziert, doch bitte endlich einen Partner zu finden. Schließlich drängt die Zeit, die biologische Uhr tickt und das wird einem gerade als Frau immer wieder verdeutlicht. Was man beruflich erreicht hat, was man für Wünsche an das Leben hat. Ob dazu überhaupt ein Partner und Kinder gehören oder ob es biologische Einschränkungen gibt, die den Kinderwunsch nicht realistisch gestalten – das interessiert bei den distanzlosen Anmerkungen und Nachfragen leider niemanden.

Single-Shaming: "Ach, du findest auch noch den Richtigen"

Dazu hätte ich an dieser Stelle ein paar Fragen, die sich bitte mal jeder stellen darf, der vorhat jemandem diesen Satz um die Ohren zu hauen und dabei mitleidig zu gucken. Das passiert nämlich immer Hand in Hand mit diesem Satz.

Wer sagt, dass ich den finden will? Ist das meine einzige Aufgabe im Leben? Wer sagt, dass ich den nicht längst gefunden hatte? Bin ich alleine als Frau weniger wert als mit Partner und Kindern?

Vor über 100 Jahren eroberten Frauen sich das Wahlrecht in Deutschland und fingen an, für sich und ihr eigenes Leben zu kämpfen. Und doch müssen gerade wir uns immer noch mit mittelalterlichen Ansichten zur Familienplanung befassen und das zumeist unfreiwillig. Doch was wir Single-Frauen bisher kaum machen, ist uns dagegen zu wehren. Es auszusprechen, eine provokante Gegenfrage zu stellen und es öffentlich zu machen, dass wir immer noch wie vor 100 Jahren behandelt werden bei manchen Themengebieten.

Frauen sollen sich um einen Partner bemühen, bevor sie zu alt sind

Die Dating-App Bumble gab dazu eine Umfrage* in Auftrag, mit erschreckenden Ergebnissen: 45 Prozent der Befragten gaben an, dass von Frauen erwartet wird, dass sie sich vorrangig darum kümmern, einen Partner zu finden und sich binden sollten, bevor sie "zu alt" sind. Im Gegensatz dazu sagen nur 13 Prozent, dass die Gesellschaft dies von Männern erwartet. Jede dritte der befragten Frauen hat aus diesem Grund das Gefühl, dass sie bei der Partnersuche oder in einer Beziehung Kompromisse eingehen muss.

Wir Frauen haben nicht die Möglichkeit uns ein Leben lang fortzupflanzen, das ist sicherlich richtig. Doch zum einen gibt es heutzutage Möglichkeiten wie Social Freezing sich das, gegen das nötige Kleingeld, doch zu ermöglichen. Und zum anderen sollte man niemals sein ganzes Lebensglück aus anderen Personen ziehen. Nicht aus einem Partner, nicht aus den eigenen Kindern, sondern aus sich selbst.

P.S. : An alle Single-Shamer, das gilt im Übrigen auch für euch :)

*Alle Zahlen stammen von YouGov Plc. Die Umfrage wurde von Bumble in Auftrag gegeben. Die gesamte Stichprobe betrug 6770 Erwachsene, davon 2069 Erwachsene aus dem Vereinigten Königreich, 1053 Erwachsene aus Frankreich, 1015 Erwachsene aus den Niederlanden, 2129 Erwachsene aus Deutschland und 504 Erwachsene aus Irland. Die Umfrage wurde zwischen dem 25. Januar und dem 4. Februar 2022 durchgeführt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. Die Zahlen wurden gewichtet und sind für jedes der Länder repräsentativ (Erwachsene ab 18 Jahren).