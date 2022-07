Vom Sportwagen in die Kifferhöhle: Wiebke traf das ganze Spektrum an Männern

Tinder-Protokolle Große und kleine Abenteuer Vom Sportwagen in die Kifferhöhle: Wiebke traf das ganze Spektrum an Männern

Zwei Jahre lang hatte Wiebke mindestens ein Tinder-Date im Monat. Dabei erlebte sie einige Abenteuer – sowohl positive als auch negative. Auf die Zeit blickt sie gerne zurück. Doch die App hat sie inzwischen gelöscht.

Tinder wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Der stern hat mit Menschen über ihre Erfahrungen mit Online-Dating gesprochen. Das hier ist die Geschichte von Wiebke, 24, die über Tinder die verschiedensten Menschen getroffen hat. Dabei hat sie vor allem sich selbst besser kennengelernt.

Tinder ist manchmal eine wirkliche Achterbahnfahrt. Mal wird man in einem fetten Sportwagen abgeholt, ein anderes Mal landet man high in einer Kiffer-Höhle oder auf dem Dach eines Theaters. Nur eins ist sicher: Es kommt immer anders als erwartet. Seit zwei Jahren treffe ich im Monat mindestens einen Typen über Tinder, meistens sind es mehr. Dabei habe ich gefühlt das gesamte Spektrum an Menschen in unserer Gesellschaft kennengelernt:

Von Theaterbesuchen und Kreuzbandrissen

Ich weiß noch, als ich eines Abends mit einem schicken BMW abgeholt wurde. Das war einer der coolsten Typen, die ich getroffen habe. Wir waren am Hamburger Hafen essen, hatten großartige Gespräche und schauten über die Elbe. Ein andermal besuchte ich mit einem Barkeeper eine satirische Burlesque-Show. Er schmuggelte uns ohne Karten in das Theater und zeigte mir danach Ecken von St. Pauli, die ich noch nie gesehen hatte. Ich erinnere mich jedoch auch an eines der schrägsten Dates, als ich einen Mann bei sich zuhause treffen wollte. Seine Wohnung entpuppte sich als reinstes Kifferparadies. Ich fühlte mich sofort wie im falschen Film. Wir haben Monster Energy getrunken und einen Joint geraucht. Anderthalb Stunden textete er mich bekifft zu und erzählte mir immer wieder von seinem Kreuzbandriss. Als er mir seine Bilder aus dem MRT zeigte und aus seiner Krankenakte vorlas, drehte ich innerlich durch. Auf Tinder kann man eben alles finden – auch das, was man eigentlich nie erleben wollte.

Auf Tinder trifft man Menschen, die man sonst nie getroffen hätte. Viel zu oft lebt man in seiner eigenen Welt. Früher hatte ich ein bestimmtes Bild von meinem Traummann vor Augen. Auf Tinder habe ich gelernt, dass ich keinen speziellen Typ habe und man von jedem Menschen überrascht werden kann, egal wie er aussieht. Ich habe das Gefühl, ich stempele Männer weniger schnell ab. Inzwischen bin ich auch ehrlicher als vor zwei Jahren. Gefällt mir etwas nicht, dann sage ich es meinem Gegenüber direkt und beende das Date. Mein Selbstbewusstsein ist dadurch gewachsen.

Tinder vor Kurzem gelöscht

Eine feste Beziehung ist aus keinem der Dates entstanden. Diesen Anspruch hatte ich auch gar nicht. Ich wollte einfach Männer kennenlernen und war offen für alles. Damit ist jetzt Schluss. Vor kurzem habe ich die App gelöscht. Irgendwie merkt man, dass alle, die man trifft, permanent weiter wischen. Man fühlt sich austauschbar. Auch an mir selbst habe ich gemerkt, dass ich süchtig nach Tinder war. Damit ist jetzt Schluss.

Zehn Jahre Tinder Wie eine App das Singleleben revolutionierte 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter 2012

• Sean Rad, Justin Mateen und Jonathan Badeen (von links nach rechts) gründen Tinder in einer Start-Up-Werkstatt des Internetkonzerns IAC

• Die Dating-App verbreitet sich auf dem Campus der University of Southern California in Los Angeles

• Tinder kann im Apple-Store heruntergeladen werden Mehr

Ich habe auf jeden Fall Spaß am Daten, auch wenn ich dumme Erlebnisse hatte. Männer treffen will ich nach wie vor, aber jetzt lieber offline. Daten geht auch ohne Tinder, auch wenn es mir einen guten Anlauf gegeben hat.

Aufgezeichnet von: Laura Hindelang

Eine besonders denkwürdige Tinder-Begegnung hatte Hannah aus Berlin. Sie traf den reichen Angeber nur ein einziges Mal und sah ihn erst zwei Jahre später wieder – in den Nachrichten. Hier geht es zu ihrer Geschichte.