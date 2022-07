Jasmin lebte in einer offenen Beziehung und suchte bei Tinder nach Affären. Drei Jahre später ist sie verheiratet und hat ein Baby – weil sie sich auf Tinder verliebte.

Tinder wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Der stern hat mit Menschen über ihre Erfahrungen mit Online-Dating gesprochen. Das hier ist die Geschichte von Jasmin, 31. Tinder begann für sie als spaßiges Experiment – und mündete in eine Hochzeit:

Mein damaliger Verlobter und ich lebten in verschiedenen Ländern – er in Australien, ich in Deutschland – und irgendwann schlug ich ihm eine offene Beziehung vor. Ich dachte dabei gar nicht unbedingt an Dating-Apps. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon sehr lange zusammen und kannten dieses ganze Online-Dating, das mittlerweile wegen der ganzen Apps normal geworden war, gar nicht. Und gerade deshalb hat es mich gereizt, mich mal auf Tinder umzusehen – mehr für den Zeitvertreib und aus einer kindlichen Neugierde heraus. Ich kannte die App schließlich schon über Freundinnen und wollte sie auch mal ausprobieren. Und da ich ja schon einen Partner hatte, suchte ich nach ganz anderen Kriterien: Für mich war Tinder mehr wie ein Fotobuch, das ich durchblättern und nach Attraktivität aussuchen konnte. Das musste nicht mal menschlich harmonieren.

Tinder war wie ein Fotobuch

Ich weiß, viele Menschen können das nicht, für mich machte aber gerade diese Tatsache das Dating spannend. In meiner Kommunikation war ich dabei sehr ehrlich und habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Ich hatte tatsächlich auch kein großes Interesse, einen Menschen auf dieser Beziehungs-Ebene kennenzulernen – ich wollte ja niemand anderen als meinen Verlobten und alles andere wäre mir auch zu anstrengend gewesen. Deswegen nahm ich mir zunächst vor, meine Dates je nur einmal zu treffen, damit ich gar nicht erst im Gefühlschaos lande. Irgendwann entwickelte es sich aber doch, dass ich zirka vier bis fünf Leute im Rotationsprinzip traf – wir verbrachten schöne Abende mit netten Gesprächen und hatten einfach eine gute Zeit.

Außer bei einem Mann – da entwickelte sich schon direkt beim Schreiben eine Connection, sodass wir jeden Tag schrieben. Anfangs nur eine Nachricht am Tag und irgendwann immer mehr. Unser erstes Treffen war erwartungsgemäß superschön, obwohl wir beide sehr verkatert waren. Aber wir lachten viel und verbrachten nicht nur den Nachmittag, sondern auch den Abend miteinander. Der einzige Zweck unseres Treffens: Sex. Aber ich merkte bei diesem Treffen, dass ich ihn auch menschlich großartig finde. Und so gab ich ihm schleichend immer mehr Vorrang und ließ mein Rotationssystem schleifen. An einem Abend nahm er mich sogar mit zu seinen Freunden. Das war sehr intim und emotional.

Erst kam der Schock, danach die Erkenntnis

Danach steckte er mir, dass er unsere Affäre toller findet, als er es eigentlich sollte. Ich war anfangs natürlich stinksauer, weil ich genau dieses Gefühlschaos nicht wollte. Aber ich blieb bei ihm und wir verbrachten Tags darauf eine sehr intensive Zeit, in der wir uns einander öffneten, uns alle Verletzungen der Vergangenheit gestanden. Im Nachhinein glaube ich, solche Gespräche vermisste ich in meiner Beziehung. Sich dem anderen bedingungslos zu öffnen und sich auch mal verletzlich zu zeigen. Nach diesem Abend waren wir natürlich erst mal ziemlich geschockt und flüchteten uns zu den anderen Affären. Er hatte, genau wie ich, mehrere Personen an der Hand, die er in regelmäßigen Abständen traf.

Aber ich ging gleichzeitig in die Reflexion und musste mich mit den Fragen auseinandersetzen: Was bedeutet das jetzt für meine Beziehung? Und da stellte ich recht schnell fest, dass mich tatsächlich viele Dinge an meinem damaligen Partner störten. Er merkte das auch sehr schnell. Denn eigentlich wollte ich immer viel Kontakt halten, damit wir die Verbindung zueinander nicht verlieren – er wollte mir das immer als Schwäche auslegen – und plötzlich war es mir egal. Ich meldete mich gar nicht mehr häufig. Da kam ich zu dem Entschluss, dass ich ihm reinen Wein einschenken muss. Ich hatte mich in eine andere Person verliebt. Wir sprachen zuerst am Telefon und trafen uns daraufhin persönlich auf neutralem Grund in Italien.

Hochzeit und ein gemeinsames Kind

Mein heutiger Mann und ich haben uns allerdings tränenreich verabschiedet, als würden wir uns trennen. Mir fehlte erst einmal die mentale Kapazität für ihn, schließlich musste ich mich erst einmal um meine Beziehung kümmern, die gerade jäh geendet ist. Mein Ex ist bis heute verletzt und hätte sich gewünscht, dass ich nie wieder mit dem Mann Kontakt gehabt hätte, in den ich mich während unserer Beziehung verliebt hatte. Rückblickend kommt mir dieses Gefühlschaos so lange vor, aber eigentlich handelte es sich um gerade einmal zwei Monate. Eine Woche, nachdem ich mich offiziell getrennt war, kontaktiere ich meinen jetzigen Mann und er freute sich total. Auch er dachte viel an mich, wie er mir später berichtete.

Zehn Jahre Tinder Wie eine App das Singleleben revolutionierte 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter 2012

• Sean Rad, Justin Mateen und Jonathan Badeen (von links nach rechts) gründen Tinder in einer Start-Up-Werkstatt des Internetkonzerns IAC

• Die Dating-App verbreitet sich auf dem Campus der University of Southern California in Los Angeles

• Tinder kann im Apple-Store heruntergeladen werden Mehr

Heute, drei Jahre später, sind wir verheiratet und haben ein gemeinsames Baby. Auch der Antrag kam unverhofft, denn bei meinem Ex-Verlobten habe ich den Antrag machen müssen und mir seitdem immer gesagt: nie wieder. Im Nachhinein muss ich auch gestehen, dass ich wahnsinniges Glück hatte, wenn ich mir so anhöre, was meine Freundinnen so auf Dating-Apps erleben. Ich aber, habe nichts von Tinder erwartet und alles bekommen.

Aufgezeichnet von: Yasemin Kulen