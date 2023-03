von Christina Klein Einige Menschen neigen zu Partnern, die ihnen nicht guttun. Und sie kommen von allein aus den toxischen Beziehungen nicht heraus. Häufig finden sich die Ursachen dafür in der Kindheit. Eine Expertin erklärt, warum wir die schlechten Liebesvorbilder kopieren.

Manche Menschen haben vor allem ein Ziel im Leben: Nicht so zu werden wie ihre Eltern. Zu schlecht, zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an ihre Kindheit. Aber dann wiederholt man Sätze, pflegt Angewohnheiten und verhält sich eben doch so wie seine Altvorderen. Selbst in der Partnersuche scheint man sich an der Persönlichkeit des Vaters oder der Mutter zu orientieren, nimmt sich die Ehe der Eltern in der eigenen Beziehung zum Vorbild und wiederholt die Muster, die man eigentlich durchbrechen wollte.