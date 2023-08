von Christina Klein Es ist eines der ersten Treffen mit einem potenziellen neuen Partner und auf einmal wird über den oder die Ex hergezogen. Dieses Verhalten könnte Ehrlichkeit sein – oder aber auch ein dickes Warnzeichen beim Dating bedeuten.

"Mein Ex-Mann war super narzisstisch, alles drehte sich nur um ihn" oder "Ach du kannst kochen? Meine Ex-Freundin konnte nicht mal eine Möhre schälen" sind Sätze, die beim Dating eigentlich nichts zu suchen haben sollten. Manch einer spricht unbewusst von der verflossenen Liebe, der oder die andere ganz bewusst, um der neuen Bekanntschaft zu schmeicheln. Warum? Damit man selbst das Gefühl hat, dass man ein besonders guter und fähiger Fang ist und oft schmeichelt es dem eigenen Ego.

Doch wenn eine neue Bekanntschaft des Öfteren den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin im negativen Kontext erwähnt, könnte das weit mehr als Transparenz beim Dating bedeuten. Es könnte auch eine große Red Flag, also ein Warnsignal, beim Kennenlernen sein.

Das "Ärzteblatt" zitierte eine Studie der Universität Bonn, die sich mit dem Phänomen befasste, warum manche Menschen schlecht über ihre/n Ex sprechen. Eine Ursache liegt laut den Forschern in der eigenen Zufriedenheit mit dem Leben. Oftmals verbessert erst eine neue Beziehung die Wahrnehmung der alten, weil das neue Liebesglück erfüllend ist und den Fokus vom Ex nimmt. Die Schlussfolgerung der Forscher nach dem Befragen von 144 Probanden war: je mehr man noch über den Ex spricht, desto mehr hängt man noch an der Vergangenheit und ist unzufrieden mit seinem eigenen Liebesleben. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Trennung zurückliegt.

Beim Dating über den Ex lästern zeigt einen miesen Charakter

Die Gründe, warum jemand schlecht über den Ex beim Dating redet, sind entweder unbewusst oder aber schmeichelnd gemeint. Manch einer erzählt Schauergeschichten aus der Vergangenheit, um indirekt zu begründen, warum man Single ist oder aber um der neuen Bekanntschaft zu schmeicheln. Treu nach dem Motto: Du bist viel besser und würdest dich bestimmt niemals so verhalten. Manchmal kann es auch einfach sein, dass sich die lästernde Person gar nicht darüber im Klaren ist, wie sehr sie noch an den Ex denkt.

Die Diplom-Psychologin Ulrike Scheuermann bezeichnete das Lästern über den Verflossenen gegenüber dem Online-Magazin "Watson" sogar als Warnsignal beim Dating: "Ich würde immer davon ausgehen, dass jemand, der über andere schlecht redet, auch irgendwann über mich schlecht reden wird". Da niemand möchte, dass nach einer Trennung über einen schlecht gesprochen wird, und schon gar nicht bei quasi fremden Menschen wie Dates, sollte Obacht geboten sein. Das Lästern über jemanden, mit dem man mal sein Leben geteilt hat und der einem nahe stand, weist keine guten Charaktereigenschaften auf.

Aber auch die Psychologin warnt davor, dass neben dieser bedenklichen Verhaltensweise auch der Fakt dahinterstecken könnte, dass man noch Gefühle für den Ex-Partner hat: "Es kann nämlich sein, dass die Ex-Beziehung noch nicht verdaut, noch nicht reflektiert ist. Und das wäre keine gute Voraussetzung für eine neue Beziehung", sagt sie dem Online-Portal. Also besser in Zukunft nach dem Motto daten: Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben und man sollte nie vergessen, dass zu jeder Geschichte immer zwei Seiten gehören.

Quellen: Ärzteblatt, Watson

