Vanlife und Dating - "Viele Männer stellen mehr Fragen über meinen Van als über mich"

von Gernot Kramper Youtuberin Lidia Rico ist seit einem Jahr solo. Sie erzählt, welche Probleme es beim Daten gibt, wenn man in einem Van lebt.

Von der Freiheit träumen viele, doch beim Thema Dating hat das Vanlife auch seine Nachteile. YouTuberin Lidia Rico, 32, lebt in einem Ford E350 6.0 Power Stroke. Ein Lieferwagen mit kräftigem Allradantrieb – ein Fahrzeug wie ein VW-Bus auf Steroiden. Seit 2015 fährt sie durch Amerika, zunächst in trauter Zweisamkeit mit ihrem Mann. Doch im vergangenen Jahr ging die Ehe in die Brüche und Rico reist nun solo.

Erst vor kurzem habe sie die Dating-App Hinge installiert, verrät sie in einem neuen Video. Da ihre Ehe etwa zehn Jahre lang gedauert hat, war ihr das Daten per App bislang fremd. Mit den Onlinebotschaften hat Rico Probleme: "Fremde Männer schreiben 'let's have a baby', aber dabei denken sie überhaupt nicht an eine Familie", klagt sie.

Leicht trennungsgeschädigt

Die Trennung von ihrem Ex scheint sie schwer mitgenommen zu haben. Rico zeigt ein Tattoo, dass sie sich hat stechen lassen: "Es ist eine Schlange, die in mein Herz sticht. So habe ich mich betrogen gefühlt, als mein Ex mich verlassen hat."

Gemeinsam mit ihrem (platonischen) Freund Logan, der ebenfalls in einem Van lebt, stellten sich die beiden Vanlifer den Fragen ihrer Fans. Natürlich steht in ihren Profilen, dass sie in einem Van leben, sagen sie. "Das ist mein Lebensstil. Ich bejahe es und bin da voller Selbstvertrauen."

im Hintergrund der F-350, man achte auf Bodenfreiheit und Bereifung. © Lidia Rico / Youtube / PR

Beide ziehen nicht durch das Land, sondern leben in einer Region. Leute, die sie kennenlernen, sehen den Van, aber nur die wenigsten können sich vorstellen, dass man wirklich in einem Van lebt und nicht nur in ihm reist. "Sie denken, dass man noch eine Wohnung am Ende der Straße hat, aber wir leben auf dieser Straße in einem Lieferwagen."

Sehnsucht nach der Dusche

Logan sieht die Sache pragmatisch. Wenn er eine Frau mit Wohnung kennenlerne, werde er sie wahrscheinlich schnell fragen, ob er einmal duschen könne, gibt er zu. Lidia Rico findet genug Männer, die keine Probleme mit ihrem Lebensstil haben. Im Gegenteil. "Die Jungs sind ganz schön aufgeregt. Sie wollen unbedingt in meinem Van mitfahren. Viele Männer stellen mehr Fragen über meinen Van als über mich."

Doch bislang waren ihre Dates nicht "vielversprechend", die Typen würden "lügen" und suchten "nichts Ernstes". Sie muss aber auch zugeben, an einem neuen Ort zunächst würde sie zuerst nachschauen, "ob es dort nicht ein paar süße Jungs gibt".

Dazu kommt ein weiteres Problem. Als Influencerin ist Rico eine öffentliche Person mit merkwürdigen Fans. "Ich habe mich mit ein paar Typen getroffen, die genau wussten, wer ich bin, aber sie haben darüber gelogen. Sie haben einfach so getan, als wüssten sie nicht, wer ich bin. Das war sehr unangenehm."

Und natürlich stellten die Zuschauer auch die Frage aller Fragen, also ob sie schon Sex in ihrem Van gehabt hätten. "Jeder hat Sex in seinem Van, weißt du, weil es so praktisch ist", antwortete Rico. Schließlich ist der Van immer dabei. Logan gab den Rat: "Klopft nicht an, wenn der Van komisch wackelt."