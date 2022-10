Venus heißt Reizüberflutung. Anders kann man es nicht bezeichnen. Erotik-Fans aus aller Welt, vorrangig aber aus Deutschland, tummeln sich an diesem Wochenende wieder in den Berliner Messehallen und geben das Smartphone nicht aus der Hand. Hier ein Bild, da ein Autogramm und dann schnell ab zur Cam-Show der Lieblingsdarstellerin, die man sonst nur aus dem Internet kennt.

Was Onlyfans ganzjährig online bietet, macht die Venus für vier Tage im echten Leben möglich: Porno-Sternchen treffen, schüchtern ein paar nette Wort wechseln und vor allem einmalige – weil eigene – Bilder und Videos drehen.

Der alte Porno – und der neue Anstrich

Dabei macht die Venus keinen Hehl daraus, den "alten" Porno zu leben: Frauen als Objekt der Begierde, gerne in Käfigen, vor allem aber willig. Es wirkt etwas aus der Zeit gefallen, was in Berlin passiert – auch wenn es mit der Ladies-Area einen Extra-Bereich für Frauen gibt, die sich lieber leicht bekleidete Männer anschauen, statt gemachte Brüste.

Es wäre unfair zu sagen, dass auf der Venus gar keine Veränderung zu spüren ist – selbst wenn die Messe im Kern gleich bleibt. Es gibt ein LGBTQI-Programm, Trans-Models laufen über die Messe und jeder darf sein, was er sein will. Zur Begrüßung gibt es ein Sex-Spielzeug auf die Hand – und dem jungen Publikum präsentiert man neben Messe-Botschafterin Micaela Schäfer einen Influencer als Werbegesicht.

Dass es sich dabei ausgerechnet um den umstrittenen Partylöwen Ron Bielecki handelt, der zuletzt mit abfälligen Bemerkungen gegenüber Sicherheitskräften und öffentlichkeitswirksamen Alkohol-Exzessen auffiel, muss die Messe mit sich selbst ausmachen. Für den "Tagesspiegel" jedenfalls ist sein Auftreten Grund genug, der Messe weiterhin ein schlechtes Image anzudichten. Ganz unrecht hat der Kommentar nicht: Bielecki spaltet die Gemüter.

Bilder, Spielzeuge, Miet-Puppen

Doch bleiben wir ehrlich: Die meisten Besucher dürfte das Tamtam um Wokeness, politische Korrektheit und den Unterschied zwischen plattem Porno und Erotik wenig beschäftigen – die Venus ist und bleibt eine Messe für Fans, die ihre Idole sehen wollen, mit viel Glück fühlen wollen und vor allem Erinnerungen nach Hause tragen wollen. Die Messe ist Fanservice – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Besonders stolz ist die Messe in diesem Jahr offenbar auf das Einkaufszentrum. Dort gibt es Sexspielzeuge aller Art, vom einfachen Vibrator bis hin zur super teuren Silikon-Sex-Puppe, die in der Anschaffung so viel kostet, dass man sie alternativ auch mieten kann. Aber: Anders als die Porno-Sternchen hinter den Kameras, darf man die künstlichen Damen dann auch mit nach Hause nehmen.