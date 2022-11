Wann hört das auf? Liebeskummer dauert in der Regel ein Jahr an

von Christina Klein Wer schon einmal heftigen Liebeskummer gehabt hat, der weiß, es fühlt sich endlos an und als wäre es ein Zustand der Psyche, der nie wieder vergeht. Eine Studie bestätigt, dass es meist ein Jahr dauert, bis es vorbei ist.

Gedankenschleifen drehen sich im Kopf immer wieder von vorne. Hätte die Trennung vermeidbar sein können? Was hat man selbst für Fehler gemacht und wieso scheiterte die Liebe? Ein endloser Kreislauf an Analysen beginnt in der Phase des Liebeskummers. Psychisch ist dieser Zustand für Betroffene sehr belastend.

Die bevölkerungsrepräsentative Studie zum Thema Liebeskummer mit 1724 Singles, durchgeführt von dem Datingportal ElitePartner, ergab, dass es kein Geschlecht gibt, welches sich häufiger trennt. Den Schlussstrich ziehen Männer und Frauen offenbar ähnlich häufig. Während der Umfrage hatte die Hälfte den Liebeskummer überwunden, ein Viertel litt noch immer unter ihm und das letzte Viertel gab sogar an, noch nie im Leben unter Liebeskummer gelitten zu haben.

Bei Trennungen gibt es verschiedene Varianten, entweder verlässt einer den anderen oder man geht im Einvernehmen getrennte Wege. Die Studie spiegelte eindeutig wider, dass weniger Menschen unter Liebeskummer leiden, wenn die Trennung einvernehmlich stattfand, als wenn sie verlassen worden sind. Auch als Single waren diejenigen glücklicher, die den aktiven Trennungspart darstellten oder in der beide sich für eine Trennung aussprachen.

Verlassene haben am längsten Liebeskummer

Die Art der Trennung in einer Partnerschaft wirkt sich anschließend auch auf die Dauer des Liebeskummers aus. Generell leiden Männer und Frauen ähnlich lange, 11,9 Monate zu 12,8 Monate im Durchschnitt, wenn sie Liebeskummer haben. Doch ein Unterschied wurde deutlich, wenn die Trennung einseitig beschlossen wurde, leiden die Verlassenen mit durchschnittlich 14,1 Monaten länger.

Am wenigsten schmerzhaft ist jedoch das Liebesaus für diejenigen, die sich gemeinsam darauf einigen konnte. Hier liegt der Durchschnittswert mit 10,5 Monaten sogar unter einem Jahr.

Die Psychologin Lisa Fischbach erklärt: "Selten lösen sich all die emotionalen Verbindungen, warum man sich geliebt hat, mit der Trennung plötzlich auf. Deshalb leiden die meisten unter dem Verlust der Partnerschaft und brauchen viele Monate, um den Kummer zu verarbeiten. Wird in Gesprächen das Ende der gemeinsamen Lebensentwürfe für beide Partner nachvollziehbar geklärt, fair über die Auflösung von gemeinsamem Besitz oder das Sorgerecht verhandelt, vermeidet das oft Selbstzweifel, Wut und Rachegedanken, die sehr hinderlich sind beim Überwinden von Liebeskummer und dem Erlangen persönlicher Zufriedenheit als Single."

Quelle: ElitePartner