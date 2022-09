Sehen Sie im Video: Schädlinge in Lebensmitteln – mit diesen Tipps werden Sie die Ungeziefer schnell wieder los.

















Das können wir tun, damit sich die Krabbeltiere in der Speisekammer und in der Küche gar nicht erst einnisten können.

Meist kommen die Schädlinge über den Einkauf in die eigene Wohnung.

Deshalb sollte der Einkauf vor dem Einräumen immer gründlich kontrolliert werden.

Wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt, können Löcher in der Verpackung Hinweise auf einen Mottenbefall liefern.

Auch durch ein offenes Fenster können die ungebetenen Gäste in die Küche gelangen, ein Fliegengitter kann hier Abhilfe schaffen.

Vorräte sollten möglichst in geschlossenen Behältern, trocken und kühl gelagert werden.

Die Tiere mögen es warm und feucht, beim Kochen also regelmäßig stoßlüften.

Kommt es trotzdem zu einem Befall, müssen alle Lebensmittel kontrolliert und alle Schränke gründlich gereinigt werden.

Zur Chemiekeule sollte man allerdings nicht greifen, Verbraucherschützer raten zu Köderdosen.

