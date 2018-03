Um gleich mehrere Nägel in die Wand zu schlagen, stecken sich viele Leute die Nägel in den Mund. Das geht aber auch viel eleganter. Kleben Sie einfach einen Magneten mit etwas Klebeband an den Hammer. Alternativ geht auch Magnetband. So bleiben die Nägel am Hammer haften und fallen nicht mehr herunter.