Mit der Zeit bilden sich im Flusensieb, der Trommel oder auch in den Schläuchen oder der Schublade für Waschmittel Bakterien, Keime oder im schlimmsten Fall auch Schimmel. Dann hilft nur noch eine gründliche Reinigung der Maschine – doch das ist noch lange kein Grund zur Chemiekeule zu greifen. Um etwa die Waschmittelschublade zu reinigen empfiehlt es sich die Schublade in Essig einzuweichen. Die Wunderwaffe ist allerdings zu aggressiv um damit weitere Teile der Machine zu reinigen. Anders verhält es sich mit Zitronensäure. Die Fruchtsäure sorgt nicht nur wieder für einen frischen Duft, sondern entkalkt ganz nebenbei auch noch die Maschine. Ein weiterer Helfer zur Reinigung ist Natron beziehungsweise Backpulver. Ein paar Gramm in der Wäschetrommel sowie im Waschmittelfach entfernen zuverlässig Bakterien und die damit verbundenen schlechten Gerüche. Wichtig: Der Waschgang für die Maschinenreinigung muss mindestens 60 Grad heiß sein. Geschirrspültabs können ebenfalls dabei helfen, schlechte Gerüchte in der Waschmaschine zu entfernen. Die Tabs kämpfen gegen den Film an, der sich in der Maschine gebildet hat.

Auch wenn aus Energiespargründen empfohlen wird, niedrige Temperaturen zu verwenden, ist es empfehlenswert, die Wäsche regelmäßig bei Temperaturen über 60 Grad zu waschen, um Bakterien in der Maschine abzutöten.

