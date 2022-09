Sehen Sie im Video: Pizza-Modus, Grillfunktion, Heißluft – das bedeuten die Symbole auf dem Backofen.





















Auf dem Bedienfeld moderner Backöfen finden sich zahlreiche Symbole, aber wissen Sie auch, was sie bedeuten?

Hier sind die häufigsten Backofen-Symbole und ihre Funktionen.

Ein Symbol ist selbsterklärend: Die Lampe. Drehen Sie das Einstellrad auf die Lampe geht das Backofenlicht an. Die Heizfunktionen bleiben aus.

Ein einzelner Strich oben bedeutet nur Oberhitze.

Der Strich unten: Unterhitze.

Ein Strich oben und ein Strich unten: Ober- und Unterhitze

Der Ventilator im Kreis ist Heißluft

Dieses Symbol ist nicht so selbsterklärend: Ein Strich unten und ein Ventilator in einem Kreis: Das der „Pizza-Modus". Diese Einstellung ist ideal für Pizza. Die Unterhitze sorgt für einen knusprigen Boden, die Heißluftfunktion sorgt dafür, dass die Pizza gut durchgebacken wird.

Ventilator ohne Kreis ist: Umluft

Eine Zackenlinie oben ist die Grillfunktion des Ofens, der Grill ist heißer als die normale Oberhitze.

Der Ventilator und die Zackenlinie oben: Ist die Umluftfunktion mit Grill

Heißluft und Umluft ist übrigens nicht das Gleiche.

Für Heißluft wird ein zusätzliches Heizelement direkt hinter dem Ventilator zugeschaltet, sodass sich die heiße Luft optimal im Inneren des Backofens verteilt.

Umluft verteilt lediglich die Hitze, die von den oberen und unteren Heizelementen ausgeht.

Energiespartipp: Durch Heißluft und Heißluft wird die vorhandene Wärme besser genutzt, deshalb können die gleichen Backergebnisse bei niedrigeren Temperaturen erzielt werden.

