Sehen Sie im Video: Das ist das beste Versteck für Ihren Schlüssel vor der Haustür.









So ergeht es vielen... Ärgerlich - und Schlüsseldienste sind dann die teure Lösung. Einen Schlüssel unter der Fußmatte verstecken? - Vielleicht auch nicht so gut. Bestimmt kennt jeder Langfinger das Versteck.

Hier kommt unsere Idee für Notsituationen. Wir brauchen dafür: 1 kleine Hacke 1 Rohrset (Abflussrohr) Klebestreifen und etwas Schnur Und los gehts! Die Rohre werden zusammengesteckt und ein Schlüssel an einer Schnur wird im Rohrdeckel befestigt. Nun buddeln wir in der Nähe ein Loch an der Hauswand. Da kommt das Rohr rein. Und das Verbindungsteil wird einfach an die Wand geklebt. Fertig. Und für ein ordinäres Abflussrohr wird sich unser fieser Dieb ja wohl nicht interessieren.

