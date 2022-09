Sehen Sie im Video: Teelichtofen – so bauen Sie ganz einfach aus einer Kerze eine Heizung.

























Sie wollen Heizkosten sparen, aber auch nicht frieren? Dann versuchen Sie es doch mal mit einem selbst gebastelten Ofen. Sie brauchen drei Terracotta-Töpfe in verschiedenen Größen, eine Kerze im Glas, zwei Backsteine und eine lange Schraube. Die drei Töpfe müssen Sie zunächst ineinander stecken. Nun schrauben Sie sie mit der Schraube und einer Mutter und eventuell mit Unterlegscheiben zusammen, sodass die Löcher im Boden dicht sind. Dieses Konstrukt speichert richtig viel Wärme. Nun stellen Sie das Ganze auf die Backsteine und zünden die Kerze an. Drunter stellen und fertig ist der Ofen - ganz ohne offenem Feuer.

Mehr