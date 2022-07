Sehen Sie im Video: Hausmittel-Tipps – so einfach halten Sie Wespen von sich fern.





















So ein Stich kann ganz schön weh tun und für Allergiker ziemlich gefährlich sein. Wenn der Sommer kommt sind auch die Wespen nicht weit. Eis, Kuchen, Cola, Grillen - all damit lockt man Wespen an. Doch welche Hausmittel können gegen die fliegenden Insekten helfen. Wichtig: Sind Wespen in der Nähe, bleiben sie ruhig, schlagen sie nicht wild um sich und pusten sie die Wespe auf keinen Fall an.

Ein guter Tipp, um Wespen zu vertreiben, ist Wasser aus einer Sprühflasche. Die Wespen denken, es fängt an zu regnen und wollen so schnell wie möglich zurück in ihr Nest.

Trauben sind für Wespen sehr verführerisch. Um Wespen von ihrem Platz fern zu halten, schneiden sie ein paar Trauben auf und platzieren sie sie ein paar Meter entfernt. Doch Vorsicht: Das kann auch dazu führen, dass allgemein noch mehr Wespen kommen.

Ätherische Öle können helfen. Beispielsweise Citrus-, Nelken- oder Teebaumöl mögen Wespen nicht riechen. Auch Räucherstäbchen können dazu beitragen, Wespen zu vertreiben.

Noch ein Tipp: Wespen lieben es farbig. Um den fliegenden Insekten gar nicht erst aufzufallen, verzichten sie lieber auf bunte Tischdecke sowie Kleidung.

Mehr