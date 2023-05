von Gerrit-Freya Klebe Lily-Rose, die Tochter von Johnny Depp, ist frisch verliebt. In den sozialen Medien machte sie ihre neue Liebe öffentlich.

Lily-Rose Depp ist frisch verliebt: Auf Instagram machte die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis ihre Beziehung öffentlich. In ihrer Story postete sie ein romantisches Pärchen-Bild.

Darauf sind sie und US-Rapperin 070 Shake zu sehen, die sich innig küssen. Die 23-jährige Depp hat ihre Hand am Kinn ihrer Freundin, die bürgerlich Danielle Balbuena heißt.

070 Shake wiederum hat ihren Arm um Depp geschlungen und zieht sie näher an sich heran, ihre schwarzen Locken hängen ihr wild ins Gesicht, beide haben die Augen geschlossen.

Lily-Rose Depp: Auf Instagram zeigt sie Bilder mit ihrer neuen Freundin

Zu dem Posting schrieb Depp "4 months with my crush" und verrät damit gleichzeitig, wie lange die beiden sich schon daten.

Wie "Page Six" berichtet gab es bereits Anfang des Jahres Liebesgerüchte um Depp und 070 Shake. Sie waren zusammen auf der Pariser Fashion Week gesichtet worden und wirkten dabei schon sehr vertraut.

Zuletzt hatte Depp eine On-Off-Beziehung mit dem Schauspieler Timothée Chalamet, die nach mehreren Anläufen jedoch zerbrach. Ihre Fans freuen sich nun mit ihr, dass sie wieder auf Wolke Sieben schwebt. Auf Twitter etwa posteten Follower Herz-Emojis unter den Beitrag, ein anderer Fan schrieb: "Sie sind so schön".

Bereits mit 16 Jahren outete sich Depp für die Kampagne "Self Evident Truths" als "nicht ganz heterosexuell" (stern berichtete).

Die 25 Jahre alte Rapperin 070 Shake lebt offen homosexuell, war vor Depp mit Sängerin Kehlani zusammen. Zuletzt trat 070 Shake auf dem Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste auf, auch in Deutschland wird sie in diesem Jahr noch auf dem MS Dockville in Hamburg zu sehen sein, das im August stattfindet.

Auf der Seite des Festivals heißt es über ihre Musik: "Es gibt Gefühle, die man nur nachts, allein und voller Gedanken spürt – daraus erschafft 070 Shake ihre Songs." Ihre Texte werden als "scharf formuliert" beschrieben, ihr Gesang als "emotional", ihr Stil eine Mischung aus Emo-Rap und R&B.

Ihr viel gelobtes Debüt-Album "Modus Vivendi" erschien im Jahr 2020. "Der Spiegel" nannte sie bereits damals eine der "aufregendsten Künstlerinnen der Rap- und R&B-Szene".

Quellen: "Twitter", "MS Dockville", "Page Six", "Spiegel"